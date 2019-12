AMLO condena violencia en Bellas Artes; ve oportunismo

López Obrador dijo no conocer la pintura que desató la confrontación, pero enfatizó que lo que importa es que haya una reconciliación.

“Se condenan los crímenes de odio”, fue la respuesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con respeto al enfrentamiento entre grupos, a raíz de la exhibición de una pintura que feminiza a Emiliano Zapata.

La oposición se dio entre un grupo de campesinos zapatistas e integrantes de la comunidad LGBTTTIQA.

“Lo que no puede haber es lo que sucedió ayer, violencia, lo condeno, eso no debe darse, pero aquí también aclaro, estoy seguro que esto no tuvo que ver con la familia Zapata”.

López Obrador dijo no conocer la pintura que desató la confrontación, pero enfatizó que lo que importa es que haya una reconciliación, por lo que pidió a la secretaria de cultura, Alejandra Frausto, se reúna con ambos grupos, con la familia de Emiliano Zapata, además de los organizadores y pintor, para tomar una decisión.

“Lo reproblable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza, que es eso de entrar a Bellas Artes y golpear, no, eso es totalmente reprobable”.

“A veces lo que hace falta es eso, porque hay incomunicación, y ahí es donde entrar los oportunistas, porque no deja de haber en este asunto oportunismo”.

