‘Agradece’ Ebrard a Trump por no designar a cárteles mexicanos como terroristas

Llamar terroristas a los narcotraficantes quedó en el pasado.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a nombre del Gobierno de México que lidera Andrés Manuel López Obrador, agradeció la decisión de Donald Trump de postergar la designación de organizaciones del narcotráfico en esa denominación, a petición del mismo presidente.

“Ganó la cooperación y habrá buenos resultados”, expuso el canciller en sus redes sociales y aseguró que AMLO “también respeta y aprecia” a Donald Trump, además de enfatizar que “agradece su decisión”.

Horas antes, también en redes sociales, Trump anunció que se decidió frenar la acción para nombrar a cárteles del narcotráfico como terroristas, y se trabajará e intensificarán los esfuerzos conjuntos para “tratar decisivamente” con estas organizaciones que “están en constante crecimiento”.

….will temporarily hold off this designation and step up our joint efforts to deal decisively with these vicious and ever-growing organizations!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019