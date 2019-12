“Si quieren destituirme, háganlo rápido”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó hoy a los demócratas de la Cámara de Representantes para que se apresuren, si es que realmente quieren destituirlo.

Trump declaró que espera que actúen rápidamente si pretenden acusarlo en el juicio político que están promoviendo los demócratas, para que “podamos tener un juicio justo en el Senado” y con ello el país pueda seguir adelante.

Además de esas declaraciones, Trump ha escrito en su cuenta de Twitter que los demócratas no tienen armado un “caso de juicio político” además de mencionar que “degradan” al país con sus acciones.

…..trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019