Lanzan con éxito el nanosatélite mexicano desde Cabo Cañaveral

Este jueves se llevó a cabo, desde Cabo Cañaveral y en coordinación con la NASA, el lanzamiento exitoso del primer nanosatélite, AztechSat-1, elaborado, en su totalidad, por manos mexicanas.

El AztechSat-1, construido por un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue lanzado al espacio por la NASA desde las instalaciones de Cabo Cañaveral en Estados Unidos a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

Congratulations to the @NASA and @SpaceX teams on another successful resupply launch! Learn more about what’s on board the Dragon spacecraft headed to the @Space_Station: https://t.co/kaiMpveuCa pic.twitter.com/dbZscMUZ1N

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 5, 2019