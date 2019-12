Irina Baeva y Gabriel Soto son captados peleando por Vanessa Guzmán

View this post on Instagram

Me contaron que ayer en el aeropuerto de Acapulco, en la mañana exactamente a las 9 am , estaban Gabriel soto e Irina …. y estaban Peleando a morir Pues me dicen ,que ella le gritaba !! Por q El llego ala sala de espera para abordar y segun ,fue a saludar a la actriz Vanesa Guzman y eso detonó el pleito entre Irina y Gabriel ….🤦🏻‍♀️ #celosisima #loquemalempiezamalacaba #chisme #chamonicHayniveles #yonosmacomento #soyelvinculo