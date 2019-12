Fallece la cantante Marie Fredriksson a los 61 años

Luego de una larga y dura batalla contra el cáncer, la cantante y compositora sueca Marie Fredriksson falleció a los 61 años de edad. La líder de la banda Roxette dejó un gran legado musical.

“Tenemos que anunciar con gran tristeza que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre”, informó en un comunicado la representante de Fredriksson, Marie Dimberg.

Desde su aparición, el dúo Roxette se convirtió en una referencia del pop a nivel mundial, llegando a ser uno de los grupos suecos más relevantes y exitosos desde ABBA.

Junto al compositor y cantante Per Gessle, Fredriksson mantuvo una prolífica carrera que se extendió hasta el año 2015, y que dejó para la historia éxitos tan populares como ‘It must have been love’, ‘The look’ o ‘Listen to your heart’.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Vanguardia.