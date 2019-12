‘Enamorándonos’ el programa que suma escándalos de muerte, narco y prostitución

El programa se trasmite por TV Azteca, fue lanzado en octubre del 2016 logrando grandes niveles de rating.

Sin duda el programa de Enamorándonos se ha convertido en una de las plataformas para varios jóvenes que buscan fama y un lugar en el medio artístico, aunque la emisión en realidad es un reality show de citas para encontrar pareja, se ha convertido en uno de los preferidos por el público mexicano por lo novedoso del formato y a otros les molesta por lo sobreactuado de los participantes, quienes en la vida real se han visto involucrados en asuntos con el narco y prostitución.

Aquí los casos más escandalosos que en los que se han visto involucrados los participantes.

Problemas con grupos delictivos

Durante la madrugada de este domingo fue asesinado en calles de Coyoacán el ‘amoroso’ (participante) Brian del Prado Medel, presuntamente por haber tenido problemas con líderes del grupo delictivo La Unión de Tepito.

El periodista Carlos Jiménez informó que Brian del Prado Medel fue asesinado a tiros por un sicario cuando viajaba en compañía de una joven a bordo de su camioneta.

Todo indica que el problema entre Brian del Prado Medel y el grupo delictivo surgió porque mantuvo una relación con la pareja de Roberto Moyado Esparza ‘El Betito’, así como con quien fuera pareja de David García Ramírez ‘El Pistache’.

MATAN a CONCURSANTE del PROGRAMA @EnamorandonosTV

Es Brayan Del Prado.

Sicarios en motocicleta lo ACRIBILLARON en Coyoacán.

Agentes de @SSP_CDMX lo hallaron así, dentro de su camioneta.

Tuvo problemas con La Unión.@PGJDF_CDMX investiga Los detalles> https://t.co/CS5d5UxInf pic.twitter.com/pvSVcOZUYf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 2, 2019

Asesinato

En el mes de mayo una ‘flechada’ (personas que conquista el corazón de alguno de los ‘amorosos’) Nataly Michel Rodríguez fue encontrada muerta en el piso de su departamento en la alcaldía Venustiano Carranza.

Según los primeros reportes en torno al trágico hecho, horas antes de su muerte se escucharon gritos y una pelea al interior de la vivienda.

Además, el cuerpo de la ‘flechada’ en ‘Enamorándonos’, tenía marcas en el cuello y el rostro oscurecido, por lo que se determinó que fue estrangulada.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) estableció la hipótesis de que la mujer conocía a la persona que la mató, pues no se encontraron señales de que la puerta hubiera sido forzada ni signos de robo.

#AlMomento Aparecen sin vida Nataly Michel Rodríguez Romero de 25 años de edad, actriz de @EnamorandonosTV. Su cuerpo tenía signos de haber sido estrangulada y tortura. pic.twitter.com/dtK2AlMMWD — Pablo (@tombluis) May 22, 2019

Violencia

Tras el asesinato de Nataly Michel Rodríguez, Vanda una ex participante difundió unos audios donde se pueden escuchar las amenazas que ha recibido, “Te vas a desangrar viva, eso quieres no?”, sus seguidores dicen que se trata de una ex pareja que no deja de perseguirla.

Asimismo, Vanda comentó que no es algo nuevo, pero con el muerte de Nataly Michel, decidió acudir a poner la denuncia, ella se hizo famosa en el 2017, debido a que rechazó al payaso “Oskarín”, en el 2018 salió del programa por problemas de depresión.

Prostitución

Uno de los ‘amorosos’ identificado como Christian Sánchez reveló en una entrevista a la revista de espectáculos TV Notas que las concursantes son obligadas a formar parte de un catálogo sexual.

Una de las condiciones que la producción del programa les pone a las mujeres, es que acepten pertenecer a este supuesto catálogo sexual, en el que pueden cobrar de 20 mil a 100 mil pesos mexicanos.

Reviven posible red de prostitución de “Enamorándonos” tras asesinato de Natali Michel ➡️https://t.co/PFkiG9co9a⬅️ pic.twitter.com/GO3fYad3tm — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 23, 2019

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Grupo Fórmula.