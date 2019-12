Ari Borovoy rompe el silencio y se defiende de quienes lo llaman ratero

Luego del tremendo escándalo que se armó entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy, el cantante hizo uso de sus redes sociales para publicar un video en el que se defendió de las acusaciones que lo señalan de haber estafado a sus compañeros de OV7.

El pleito salió luego de que el 90’s Pop Tour anunciara que OV7 no formaría parte de los últimos conciertos de la gira sin explicar por qué. El cantante asegura que ha recibido cientos de comentarios desagradables, además habló de cómo enfrentó la difícil situación de presentarse ante un público enojado.

Al también empresario se le acusaba de haberles robado a sus compañeros de OV7, incluso la hermana de Mariana Ochoa lo llamó “ratero”.

“No es el primera vez que se habla feo de mí y de mi compañía y yo sé que no será la última”, dijo Borovoy, además aseguró que las acusaciones no son ciertas. “La gente que me conoce sabe que no estoy mintiendo y muchas veces callar trae paz”, condenó.

Sobre los abucheos que recibió, dijo que no le dio muchas vueltas al asunto y está a gusto con lo que realizó en la gira.

Con información de De primera mano.