Rush contra L.A Park lucharán en Veracruz

La rivalidad más esperada del año: Rush contra L.A Park protagonizarán la lucha súper estelar, duelo que podrán presenciar los aficionados veracruzanos y que en muy pocos escenarios se ha dado.

Este próximo viernes 20 de diciembre a las 20:15 horas en el Auditorio Benito Juárez se presentarán los máximos exponentes de la lucha libre mexicana, actualmente.

Rush tendrá como pareja, a la Bestia del Ring y enfrentarán a L.A Park y L.A Park Jr

En el combate estelar: “El Heredero de Plata”, Axel hará pareja con Villano V Jr. Para enfrentar a los rudos, Taurus y Psicosis.

En la Lucha por el Honor: El Elegido e Hijo del Ángel enfrentarán a Dark Espiritu y Tyson La Bestia.

En Lucha de Escándalo, harán triunfal aparición en el Auditorio Benito Juárez: Pasión Kristal vs. Jessy Ventura vs. Diva Salvaje vs. Chicoche vs. Mike vs. Ovett.

Este magno evento luchistico traerá consigo el desafío denominado “Caerá una máscara o una cabellera” en donde se enfrentarán en una batalla sin precedentes, por salvar el honor y trayectoria: Fandango vs. Dragosth vs. Terremoto vs. Osiris vs. Rey Sicario vs. Princeso vs. Malefico vs. Diabólico vs. Einar El Vikingo vs. Divio Boy vs Rock Power vs Príncipe Aéreo.

Los referees designados para dirigir las acciones en el cuadrilátero del Auditorio Benito Juárez serán: Poncho Maldad y Pompin Jr.

Cabe señalar que para “calentar motores” habrá dos luchas más, en donde aparecerán promesas y talentos veracruzanos ante la afición jarocha.

La venta de boletos será en taquillas del Auditorio Benito Juárez en horarios hábiles.

