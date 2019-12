Piden a cantante de Rock que compre a los Tiburones Rojos

Luego de la desafiliación de los Tiburones Rojos de Veracruz, la afición jarocha se quedó huérfana de deporte profesional por lo que en Change.Org lanzaron la petición a Rivers Cuomo, integrante de la banda de rock Weezer y fanático del ‘Tibu’, que compre la franquicia veracruzana.

“Mi nombre es Daniel Díaz, vivo en la Ciudad de México. Soy un gran entusiasta del fútbol y un gran fanático de Weezer. Personalmente, apoyo a Pumas, pero esto no cambia el hecho de que amo la historia de todo el fútbol mexicano”, se lee en la petición a Rivers.

Rivers Cuomo: Rivers Cuomo, please buy the franchise for Los Tiburones Rojos del Veracruz – ¡Firma la petición! https://t.co/DsF1mFLSCp vía @Change_Mex (igual y hasta dan conciertos en el 'Pirata')

— FightÁlekzFight (@AlekzMorteo) December 6, 2019