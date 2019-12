Messi conquista su sexto Balón de Oro

Vivimos en una época dominada por una ‘Pulga’. El argentino Lionel Messi conquistó por sexta ocasión el Balón de Oro y rompió el empate que tenía con Cristiano Ronaldo, quien terminó este año en el tercer puesto por detrás del central del Liverpool, Virgil Van Dijk. El delantero senegalés también de los ‘Reds’, Sadio Mané, culminó en cuarto.

“Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Diez años después, me tocar recibir el premio en un momento totalmente diferente, con mi mujer y mis tres hijos“, dijo Messi tras recoger el premio.

Lionel Messi from @FCBarcelona is the 2019 Ballon d'Or winner! THAT'S HIS SIXTH ONE! #ballondor pic.twitter.com/dLndTZNeeW

