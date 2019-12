ID Monarca

La semana pasada, en este mismo espacio, les comentaba mi decepción (más no sorpresa) ante la reacción de buena parte de la prensa ante la llegada de Pablo Adrián Guede Barreiro como Director Técnico de Monarcas Morelia.

De la prensa esperaría que cuando menos le echen un vistazo a Wikipedia para conocer un poco de la trayectoria del personaje del que van a expresar una opinión; muy fuera de lugar estaba el mal entendido nacionalismo al criticar la decisión de Monarcas declinando la opción, si es que fue real, de estrategas como Rafael Puente Jr. o Francisco Palencia.

Y digo fuera de lugar porque más allá de las nacionalidades, hay que aplaudir el trabajo de la Dirección Deportiva que, más allá de la nacionalidad, hizo el análisis que reduciría las posibilidades de fracaso con su apuesta en la Dirección Técnica.

Hoy aún muchos aficionados siguen la inercia de críticas sin fundamento de la prensa pero ojo, los aficionados cuentan casi con las mismas herramientas de la prensa para investigar y no dudo que en muy poco tiempo la tendencia en redes sociales de exhibir el mal trabajo periodístico sea una constante.

En ese trabajo periodístico que cada vez parece más de espectáculos vimos otra tendencia que, por decir lo menos, me parece despreciable; me refiero a los ataques sistemáticos sin fundamento por parte de los líderes de opinión a Directivos, jugadores e instituciones, ya sean clubes, liga o federación. Ya hablaremos en otra oportunidad de que los jóvenes estudiantes de periodismo siguen el mismo ejemplo.

Estos ataques ya los habíamos leído y escuchado de David Faitelson; los ataques de este gran comunicador ya no son sorpresa, incluso son tan predecibles que me faltan dedos para contar los ejemplos en donde puedo explicarle a los jóvenes futbolistas por qué resulta mejor ignorar por completo lo que diga el Sr. Faitelson; igual no dejo de platicarles que hace muchos años nos narraba el mejor “color” de los partidos.

Los ataques que no esperaba fueron los de Mauricio Pedroza, quien para referirse al papel que jugaría Monarcas en liguilla dijo: “¿Morelia? ¿Morelia está jugando? Morelia sigue siendo un equipo muy intrascendente en muchos sentidos…”.

Aplausos al equipo de comunicación de Monarcas que entiende muy bien cómo aprovechar estas tendencias en la prensa deportiva; entiende que generar identidad en su afición no depende de resultados deportivos, incluso no depende de los títulos y tampoco de responder visceralmente a los ataques; entiende que es un camino de trabajo constante y con diversos estímulos, de los cuales hoy quiero aplaudir dos; por un lado los extraordinarios dorsales en su camiseta que fomentan el sentido de pertenencia en dos ediciones especiales lanzados en el presente torneo; y por el otro, el video (con Mauricio Pedroza, ¡cómo no!) en el que muestran que saben esperar el momento para comunicar, que Guede también es gran motivador y que la unión de su vestidor debe quitarle el sueño a Club América en semifinales.

