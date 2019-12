Fidel Kuri negó categóricamente que haya amenazado de muerte a Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi y accionista de los equipos Santos y Atlas, tal y como se menciona en algunas notas periodística.

El propietario de los Tiburones Rojos afirmó que le reclamó fuertemente a Irarragorri el cobro de dos millones de dólares de una indemnización por la contratación de Fredy Hinestroza, jugador que pasó de Santos a Veracruz y que, de acuerdo a Kuri, habría llegado lesionado al conjunto jarocho.

“Le dije, maestro, me tienen que pagar lo que tú (Alejandro Irarragorri) y la licenciada (Anna) Peniche hicieron en contra de mi club. Ya lleva dos años y no me fui a los tribunales porque el código de ética y de todo lo que hablan en la federación no nos lo permiten. Y ahí determinaron que yo me quedara, perdiendo el caso con dos millones de dólares porque en la federación así lo estipulaban”, recordó Kuri sobre su encuentro con el presidente del Grupo Orlegi.

"Es un señor (Irarragorri) que tiene un socio en el club y al hermano lo tiene en la Federación Mexicana de Futbol".🗣#KuriEnPicante sobre el problema personal con Alejandro Irarragorri. EN VIVO 🔥

El empresario orizabeño aseguró que el reclamo fue presenciado por Enrique Bonilla y que este podría dar veracidad a los dichos de uno u otro. Del mismo modo, Kuri Grajales señaló que existen inconsistencias en la demanda que ingresó en su contra Alejandro Irarragorri, porque en la querella se menciona que la fecha de la supuesta amenaza ocurrió el 15 de abril en la oficina del propio directivo de Santos y Atlas, empero, el dueño de la franquicia jarocha afirmó que el evento sucedió en agosto y en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Finalmente, Fidel Kuri indicó que Irarragorri cuenta con peso en la FMF debido a que el secretario general de este organismo, Íñigo Riesta, es hermano de José Riestra, director de futbol de Grupo Orlegi y socio de Alejandro Irarragorri.

