Fidel Kuri Grajales aseguró que Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, se sentó a negociar con él y le ofreció una salida del futbol mexicano para acabar con los problemas que hay en torno a la franquicia de los Tiburones Rojos de Veracruz.

De acuerdo al dueño de los escualos, el jerarca de la Liga Mx le habría hecho una propuesta para comprar el equipo de Veracruz por una cifra que osciló entre uno y dos millones de dólares, misma que fue rechazada tajantemente por Kuri Grajales.

“Mira, está bien, se te debe tanto dinero que pagaste de más. Menos esto, más esto…te damos dos millones de dólares o un millón de dólares por tu acción y órale”, mencionó Fidel Kuri sobre la propuesta que recibió por parte de Enrique Bonilla.

"Te damos un millón de dólares por tu acción y ya está. Martínez me dijo 'Fidel, recupera lo que puedas'". 🗣#KuriEnPicante sobre las pláticas con Bonilla y la posible venta del club, así como la charla que tuvo con un dueño… EN VIVO 🔥

ESPN 2 / Deportes 📺 pic.twitter.com/kZnRZLwtX5 — Futbol Picante (@futpicante) December 4, 2019

El propietario de los Tiburones Rojos afirmó que rechazó la oferta por parte del presidente de la Liga Mx al señalar que no se “robo” la franquicia. “Le dije que no me la robé (la franquicia de Veracruz), la subimos, no vale un millón de dólares”.

La Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol negaron la entrada a la Asamblea de Dueños a Fidel Kuri. Durante esta reunión, los directivos habría votado por desafiliar al equipo del futbol mexicano, sin embargo, el anuncio oficial se dará dentro de las próximas horas.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ