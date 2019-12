El plan de Fidel Kuri para ‘cuidar’ a sus Tiburones Rojos de la guadaña

La guadaña está cerca. El día de mañana la Asamblea de Dueño de la Liga MX decidirá si los Tiburones Rojos de Veracruz continúan en el máximo circuito o deciden desafiliarla debido a los múltiples adeudos y escándalos ocurridos en el último semestre.

Ante ello, Fidel Kuri, propietario de Veracruz, advirtió que en caso de que su equipo sea desafiliado iniciará una batalla legal en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ante el TAS y la FIFA.

“Esto no se acaba mañana si me desafilian, van a tener que comprobar todo. Y no será aquí, será en el TAS, será con FIFA. La batalla legal empieza mañana después de la desafiliación”, señaló el empresario en entrevista para el programa de radio la Octava Sports.

¡Ya llegó @fidelkugra a cabina! 📻 Se viene un programón a través del 88.1 FM 🔥#VolverAEmocionar pic.twitter.com/O8OWbvWfTY — La Octava Sports (@laoctavasports) December 2, 2019

A un día de que se lleve a cabo la asamblea de dueños de la Liga MX, el directivo calificó a la FMF y sus dirigentes como una mafia, la cual le quiere pegar desde que logró subir a La Piedad a Primera División, para después mudarlo a Veracruz.

“La mafia es la mafia y cuando quieren pegarle a alguien le pegan. Imagínense que mafia hay dentro (de la FMF), que hacen todo a su favor”, señaló.

También platicó sobre el inicio de sus problemas para solventar los pagos a jugadores, afirmando que todo empezó en 2014 cuando le congelaron unas cuentas por demandas que datan desde que Rafael Herrerías era propietario del club jarocho.

FUERTES DECLARACIONES DE FIDEL KURI 🔥 Esto dijo el dueño de Veracruz sobre la Federación Mexicana de Futbol 😱 👉🏻 https://t.co/DEOviVCMA9#VolverAEmocionar pic.twitter.com/316Iyl8VSt — La Octava Sports (@laoctavasports) December 3, 2019

“Mis cuentas las bloquean trabajadores que tenían denuncias desde el 2011. Ellos bloquean mis cuentas y no se pueden ocupar, eso es lo que me ha pasado”, agregó.

“En el 2014 me obligaron a pagar o me decían que ‘te quitamos puntos’, o me descendían, y a así lograron tapar un hueco financiero que tenían”, concluyó.

