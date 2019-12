Desafiliación no le quita el sueño a Yon de Luisa

El Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, señaló que su administración hizo todo lo posible para evitar que los Tiburones Rojos de Veracruz fueran desafiliados y se dijo sorprendido por las declaraciones de Fidel Kuri donde teme por su vida.

“Eso me tocó verlo y escucharlo en uno de sus programas y la verdad no tengo idea. En su momento se le apoyó en todo. Dentro de mi administración tengo la tranquilidad que se le brindó el apoyo. Si piensa que su integridad física corre peligro por una decisión de esta administración, me gustaría saber el por qué”, aseguró el máximo dirigente de la FMF.

Además, De Luisa reconoció que fue un error que la FMF no actuó antes y permitió que los problemas económicos de Veracruz se acrecentaran, por lo que con esta situación sumaron experiencia para el futuro.

“¿Dónde viene el aprendizaje? Que los incumplimientos no los tuvimos que permitir tantos meses. Bajo reglamentos, porque no podemos violarlos (debimos actuar antes), sí debimos apoyar a los jugadores aun cuando el presidente Bonilla fue tres veces al vestidor. Tenemos que trabajar más de cerca con la Asociación de Jugadores y los jugadores”, apuntó.

El directivo agregó que propondrá que exista un fondo de contingencia en la FMF para casos similares y se apoye a clubes que sufran económicamente y que después puedan pagar.

“Ésta acción que la FMF puso recursos para salvar, es algo que yo voy a proponer a la siguiente asamblea para que se quede el fondo y no se necesiten autorizaciones como esta vez. Que sirva por si un club no puede pagar en un momento, pero sí después, la FMF pueda ayudar a los jugadores. Estamos llenos de aprendizajes y con el tema de control económico podremos hacer una mejora”, concluyó.

Síguenos en Facebook ED deportes