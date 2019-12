Lista la jornada 4 del Torneo “Pedro Salazar Vargas” de la Liga Municipal

La Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río anunció su programación de juegos para la fecha 4 de la temporada “Pedro Salazar Vargas”, misma que se disputará a partir de este viernes por la tarde.

Destaca que se jugarán 30 partidos en distintos escenarios de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, en los cuales intervendrán los equipos de las siete categorías convocadas para esta temporada.

Se informó también que las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la LMF también entrarán en acción, disputando ambos su juego correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Nacional Juvenil, encuentros que serán el sábado ante Arzo Xalapa.

Reino Mágico 5 de diciembre

C-2

?16:00 Esc. Tiburones Rojos 2008 LMF Vs Esc. Tiburones Rojos 2009 LMF -Infantil A-?

Reino Mágico ?6 de diciembre?

C-Cerrado

?15:40 CEFOR Toño Martínez Vs Atlético Chivería-Biberón-?

?16:40 Esc. Tiburones Rojos LMF Vs Atlas FC-Biberón-?

?18:40 Atlético Veranorte Vs CEFOR Pachuca -Biberón-?

C-2-A

?15:40 Pinitos Vs CEFOR Pachuca -Infantil B-?

?16:40 Académicos IMSS Vs Pumitas-Infantil B-?

?17:40 Atlético Veranorte Vs Atlético Chivería-Infantil B-?

C-2-B

?15:40 Arsenal Vs Atlas FC-Infantil B-?

?16:40 Cachorros de Valle Alto Vs Atlético Chivería -Infantil BB-?

?17:40 Esc. Tiburones Rojos 2010 LMF Vs Tiburones Rojos 2011 LMF-Infantil B-?

C-2

?18:40 ESFA Camaroncitos Vs Atlas FC-Infantil A-?

Parque España ?6 de diciembre?

?16:00 CDF Vs Escualos Kids-Biberón-?

?17:00 CDF Vs ESFA Camaroncitos-Infantil B-?

?18:00 CDF Vs Escualos Kids-Infantil BB-?

Fut Center ?6 de diciembre?

C-3

?16:00 Atlético Veranorte Vs Halcones EFIAJ-Infantil BB-?

?17:00 Esc. Tiburones Rojos LMF Vs Atlas FC-Infantil BB-?

Reino Mágico ?7 de diciembre?

C-2

?08:00 Delfines de Xalapa Vs Esc. Tiburones Rojos 2008 LMF-Infantil A-jornada 5?

?09:30 Esc. Tiburones Rojos LMF Vs Pumitas-Juvenil A-?

?11:00 Veracruz SCT Vs CEFOR Toño Martínez -Infantil A-?

?12:30 CDF Vs Atlético Chivería -Infantil A-?

?14:00 Atlético del Barrio Vs Independiente Veracruz Doble-Infantil A-?

Campos la Panchita ?7 de diciembre?

C-3

?10:00 Selección Liga Municipal Sub-13 Vs ARZO Xalapa-Sub 13 Liga Nacional-?

?12:00 Selección Liga Municipal Sub-15 Vs ARZO Xalapa-Sub 15 Liga Nacional-?

?14:30 Rayados CRS Vs Académicos-Juvenil B-?

Reino Mágico ?8 de diciembre?

C-2

?09:00 Independiente Veracruz Vs Atlas FC-Infantil A- pendiente J-3?

?11:00 Académicos Vs Lecheritos La Parroquia -Juvenil C-?

?12:30 Atlético Logroñés Vs Deportivo Formacio Cachorros-Juvenil A-?

?14:00 Atlético Logroñés Vs Sporting Club Tejería-Juvenil B-?

?15:30 Barcelona Vs Atlas FC-Juvenil A?.

