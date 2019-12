La ex esposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes, rechazó que haya envenado al difunto dueño de las Chivas y aseguró que esas versiones periodísticas se tratan de una campaña de desprestigio en su contra.

“No (lo envenené). Fue también otra terrible gran mentira para sumarle a esa campaña de desprestigio en mi contra. Hay muchas cosas que no puedo comentar públicamente porque finalmente llegamos a un acuerdo y firmamos”, expresó la que fuera cónyuge del difunto empresario tapatío.

En entrevista con la Octava Spots, Fuentes insistió que hay una campaña en contra de su persona, sin embargo, no logra especificar quién podría orquestar estas historias que han sido retomadas hasta por el que fuera abogado de Jorfe Vergara.

“Me llama mucho la atención que, a la muerte de Jorge, inmediatamente después, creo que fue el siguiente día, un reportero de deportes saca una nota en Los Ángeles, que es la ciudad donde yo vivo con mis hijas, en donde retoma una información que sacan en el 2015, Jorge y su abogado en ese entonces y empieza una campaña terrible nuevamente en mi contra, ya no nada más diciendo que yo lo traté de envenenar, sino llamándome asesina, me parece que ahí ya se pasaron y cruzaron a un lugar insospechado que yo jamás me pude imaginar que fueran a hacer y es una campaña extraordinariamente bien organizada, no sé quién”, finalizó.

