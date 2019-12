Afición Tigres le dedica ‘especial’ corrido a Carlos Salcedo

Luego de la terrible actuación que tuvo en los cuartos de final donde Tigres quedó eliminado a manos del América, Carlos ‘Titán’ Salcedo se ha convertido en el hombre más odiado por la afición felina a tal grado que ya le dedicaron un ‘hermoso’ corrido.

El grupo Los Compares Fara Fara Monterrey, publicaron un video corto con una canción dedicada al futbolista.

“La camiseta te quedó grande, Carlos Salcedo chinga tu madre” es la letra que se escucha de parte de los dos vocalistas vestidos con playera de los universitarios a las afueras del “Volcán”.

El defensor hizo el penal que colocó al América con ventaja de 4-2 en el partido de vuelta, sin embargo los fanáticos también consideran un error suyo el tercer gol, donde piensan que pudo hacer más para detener a Henry Martin.

Salcedo no ha emitido comentarios sobre sus errores pero se rumora que saldrá de Tigres en el mercado invernal.

Seriously, don’t believe me? Here you go. Salcedo vales madre pic.twitter.com/MelArKkJ6e

— Brian (@brn_slippy) December 2, 2019