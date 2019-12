10 maneras de maximizar las malas experiencias: Por Don Roberto Matosas

Por Don Roberto Matosas.

Un líder joven escribe: “ ¿Cómo recuperarse de malas experiencias con el liderazgo en un trabajo anterior y, como resultado, de tener confianza en un liderazgo demolido?.

“El valor de la confianza se ve en la facilidad con la que se pierde y la dificultad con la que se obtiene.

Punto Peligroso:

El verdadero problema eres tú, no ellos.

Lo que hagas con las malas experiencias es más importante que las experiencias.

El miedo detiene

La ira te confunde.

La amargura contamina.

10 maneras de maximizar las malas experiencias :

La superación de las malas experiencias es un proceso, no un evento. Si puedes, toma un descanso y reposa.

Bienvenidas las emociones oscuras, no las rechaces. Encontrar un amigo de confianza, un coach o mentor que te permitan explorar el lado oscuro. No acampes en la oscuridad, simplemente explora.

Un líder no es todos los líderes. Desanimarte en un área sangra en las demás, si tú lo permites. Haz una lista de personas que te han ayudado a lo largo de tu viaje. Llámalas y da las gracias.

No vayas por ahí hablando sobre cómo fuiste tratado injustamente. La vida y las relaciones son de color por las palabras que repites. Reemplaza las ganas de quejarte con afirmaciones o cumplidos.

Permanece dirigido hacia el futuro. Las decepciones pasadas nos arrastran al pasado.

Primero confía. Deja que la gente demuestran que no son dignos de confianza en lugar de probar que lo son. Pero, no apostar al banco en la gente no probada. La única manera de aprender a confiar de nuevo es hacerlo.

Practica la vulnerabilidad con discreción. No se puede confiar en todo el mundo. Pero, sobreproteger limita el impacto.

Crea una victoria. Las malas experiencias toman el viento de nuestras velas. Establece una nueva meta.

Concéntrate en las cosas dentro de tu control. Tratar de controlar a otras personas es frustrante, agotador e inútil .

Pasa tiempo en auto-reflexión. Pregúntate a ti mismo; estoy orgulloso de mí mismo? me estoy dirigiendo en una dirección positiva? ¿quién quiero ser, ¿Qué estoy aprendiendo?

¿Cómo pueden los líderes maximizar malas experiencias?

Fuente: Leadeship Freak, Don Rocwell, abril 15, 2014.

