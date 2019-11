Increible, dejan libres a sujetos que le dispararon a joven estudiante

Familiares de Alfred Marvin S.R., de 23 años, mostraron su total indignación en sus redes sociales, luego de que al parecer por no haberse realizado un trámite de entrega de un oficio, los agresores del joven fueron dejados en libertad, a pesar de que los padres rindieron declaración y los identificaron plenamente; mientras tanto su hijo sigue peleando por su vida en el hospital De María, en donde permanece internado en estado muy grave desde que el pasado martes fuera atacado al intentar defender a su madre de dos sujetos que armados los despojaron del dinero que minutos antes habían retirado de una sucursal bancaria.

Y es que al parecer las autoridades habían logrado intervenir a los responsables en este caso, sin embargo podría haber sido por otra situación o delito distinto, siendo un posible error en la entrega de un oficio entre la Fiscalía y la Policia Ministerial, lo que originó que los sujetos fueran dejados en libertad, esto a pesar de que varios de los familiares, observaron a los ladrones e indicaron reconocerlos plenamente, por lo que incluso ya han rendido declaracion en varias ocasiones, al parecer esto no fue suficiente y mostraron su total enfado y desacuerdo.

Aquí el mensaje de la familia de este joven y la indignación por esta situación de haber dejado libres a los posibles responsables.

“Con tristeza y dolor expreso mi sentir que la vida de un ser puede ser arrebata por cualquier delincuente que se te acerque no sólo a robar tus pertenencias si no tu vida, siendo que nuestras autoridades dejan muy en claro que no ayudan y apoyan para nada.

Que la ministerial y fiscalia es un show para la ciudadanía y protección para la delincuencia.

Por que a pesar de mi dolor y sufrimiento me hacen ir a declarar y hacer retratos hablados de las personas, ( si así se les pueden llamar) que agredieron a mi hijo y me despojaron de mis pertenencias ya que yo los reconocí cuando los detuvieron y salieron publicados en las noticias que eran los que nos agredieron manifesté sus rasgos, su físico pero no sirvió para nada, por que estuve llendo a la fiscalia 5 y todo para nada debido que la minesterial no recibió el oficio del fiscal y no pudieron integrar la carpeta para seguir el delito contra los agresores ya que los habían detenido por un delito menor y aún así que yo dije que esos jóvenes eran mis agresores LOS SOLTARON por ser un delito menor no sirvió que declarará 3 veces no sirvió que llevara la ropa de mi hijo agredido.

Por qué así me lo solicitaron con todo esto,los dejaron libres

Por eso, la delincuencia es libre de actuar en nuestra ciudad”.

Como fue informado oportunamente en el Dictamen, el violento robo se registró el pasado martes, en la calle Laguna de Chalpa, los agraviados habían retirado 40 mil pesos del banco Banamex ubicado al parecer muy cerca de su hogar en la plaza El Coyol, al bajar de su camioneta, dos sujetos en una motocicleta los abordaron, yendo directamente contra la mamá del estudiante de Ingeniería en Petroleo y Gas, ya que am parecer sabían que en el bolso de mano llevaba el dinero, por lo que el joven de inmediato defendió a su madre.

Recibiendo impactos en el estómago, lesiones que lo mantiene en estado muy grave en hospital De María, en donde están pidiendo donadores de sangre, para seguir con su atención.

