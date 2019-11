Hallan a indigente muerto en la Zona de Mercados

Dentro de un pequeño puesto ambulante de venta de discos y películas, fue encontrado el cuerpo de una persona al parecer en situación de calle, los hechos fueron reportados a las autoridades por los comerciantes de la zona, quienes indicaron que desconocían el nombre del finado, mismo que fue llevado al Servicio de Medicina Forense en espera de que sea identificado.

Los hechos se dieron la tarde de este lunes, que se reportó a las autoridades la presencia de una persona sin vida en un pequeño puesto rodante de frutas, ubicado en la calle Paso y Troncoso esquina Salvador Díaz Mirón en la zona de mercados en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Fueron los propios comerciantes quienes al encontrar el cuerpo se percataron que no se trataba de una persona no conocida de la zona, por lo que al intentar despertarlo se percataron que ya no tenía vida, dando aviso a las autoridades de la Policía Estatal y Naval, quienes al llegar acordonaron la zona.

Agentes de las Policía ministerial y de servicios periciales realizaron, llegaron al lugar para realizar las diligencias para levantamiento y traslado del cuerpo del Servicio de Medicina Forense (SEMEFO).

Será en estas instalaciones que se le realizarán los exámenes que marca la ley, aunque el cuerpo está en calidad de no identificado.

