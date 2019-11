Recibe LXV Legislatura comparecencia del secretario de Gobierno, Eric Cisneros

Como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, este 21 de noviembre, la LXV Legislatura recibió la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos quien, además de brindar detalles sobre las acciones implementadas en el año, respondió las preguntas de las diputadas y diputados.

Correspondió a la Comisión Permanente de Gobernación, integrada por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta, el legislador Raymundo Andrade Rivera, secretario, y la diputada María Josefina Gamboa Torales, vocal, dar lectura al formato de la comparecencia y, acto seguido, coordinar las participaciones de las y los legisladores, en cada una de las rondas.

Al inicio de su exposición, Eric Cisneros Burgos consideró importante valorar el trabajo realizado durante este año en Veracruz. “Sobre todo, hacerlo a la luz de cómo recibimos al estado, de cómo vamos superando los retos y cómo estamos alcanzando una mejor realidad para construir el futuro de bienestar para los veracruzanos”.

Al considerar que “la corta alternancia que precedió a nuestro gobierno fue atroz: pues pasó del olvido al desprecio de los veracruzanos”, manifestó el compromiso del gobierno estatal con la realidad de la población y dijo ser un secretario de Gobierno de tiempo completo que atiende todos los días en los municipios de la entidad. Agregó que este Gobierno ha hecho funcionar a las instituciones y que es “pueblo que sirve al pueblo”.

Aseguró que este Gobierno es cercano a la sociedad, lo que ha permitido mejores resultados. “No somos funcionarios de ornamento”, por lo contrario, “con el liderazgo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hemos avanzado en la instalación de un nuevo marco de gobernabilidad basado en la cercanía de instituciones públicas que sirven a la población. Nuestro gobierno está en el pueblo”.

Como ejemplos, mencionó que cerca de 10 mil personas han sido atendidas de manera oportuna y se han convenido más de 300 concertaciones de asuntos agrarios y sindicales que han planteado diversas organizaciones sociales, agrupaciones políticas y la ciudadanía en general.

Además, se ha logrado dar atención inmediata y en su totalidad a casi mil 600 expresiones sociales, gracias a la estrecha colaboración con los ayuntamientos, que permiten dar seguimiento a las principales demandas ciudadanas.

Así también, se han registrado casi 5 mil casos de protección a migrantes y se continúa reforzando el programa Raíces Veracruzanas, que ha beneficiado a casi 50 personas con visas de no inmigrante B1 / B2, autorizadas por la Embajada de los Estados Unidos en México, lo que ha permitido acercar a más veracruzanos con sus familias residentes en el exterior.

En lo que va de esta administración –prosiguió-, se han digitalizado y actualizado casi 22 mil predios de la cartografía catastral, con lo que se ha fortalecido las haciendas de municipios de todas las dimensiones y de todos los colores partidistas, desde pequeños hasta metropolitanos, como: Tepetzintla, Tlapacoyan, Tuxpan, La Antigua, Veracruz, Carrillo Puerto, Córdoba, Paso del Macho, Cosamaloapan y Moloacán.

Enfatizó que en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz ha pasado del último lugar nacional, donde permaneció por más de 20 años, al séptimo lugar nacional en todos los servicios, y es ya segundo lugar nacional en atención al público.

Al abundar en los logros obtenidos en diversos ramos durante este año, el Secretario señaló que “el progreso se sustenta integral, porque abatimos las causas de la pobreza, generando y ampliando las oportunidades de desarrollo para los sectores menos favorecidos, los más rezagados en las zonas rurales e indígenas de nuestro estado”.

El encargado de la política interna del estado aseveró que “la paz social se ha logrado restablecer gracias a la coordinación efectiva de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, que de manera permanente, eficiente y eficaz, han recuperado su afinidad de principios para garantizar el orden público”.

En este sentido, dijo que “en el presente gobierno, velamos por el respeto a los derechos humanos, las garantías constitucionales, la justicia social y la participación ciudadana para asegurar la gobernabilidad democrática y abatir la corrupción. Los logros alcanzados en estos 11 meses no van a limitar nuestro compromiso, al contrario, nos motivan y alientan a superarnos”.

Ya en la etapa de preguntas y respuestas, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Raymundo Andrade Rivera preguntó al servidor público sobre la efectividad de la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y las acciones con las que participa la Segob.

El funcionario estatal respondió que la principal acción de este Gobierno es para que no haya impunidad y puntualizó que quien comete un delito es llevado ante la justicia para que sea castigado. Consideró el caso del homicidio de la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea. “Pedimos a este Congreso la separación del cargo de quienes tenían señalamientos directos o indirectos por su presunta participación en este crimen. Hoy los responsables están en prisión y eso es una clara señal de que este Gobierno actúa para combatir la impunidad”.

Adelantó que hay más órdenes de aprehensión contra presuntos responsables en el crimen de la Presidenta Municipal. Asimismo, informó que, este 25 de noviembre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) e instituciones relacionadas, inaugurará el Centro Estatal de Justicia para las Mujeres.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Omar Guillermo Miranda Romero solicitó el funcionario datos precisos comprobables y ciertos en dos temas principales: los gastos realizados por el gobierno estatal con motivo de las fiestas patrias y las acciones afirmativas para contrarrestar la violencia de género en el estado.

Cisneros Burgos aclaró que los gastos mencionados por el legislador se refieren a las actividades desarrolladas durante todo el mes de septiembre, entre los que se incluye la remodelación del Palacio de Gobierno; como constancia, entregó a la Comisión respectiva una copia pormenorizada de todos y cada uno de los gastos, los cuales –dijo- fueron aprobados por el Comité de Adquisiciones de la Segob, en el que participan también representantes de la sociedad civil. En el tema cívico, adelantó que propondrá que se celebre en todo el estado, el 24 de agosto de cada año, la consumación de la lucha por la Independencia de México, por ser Veracruz cuna de la Independencia nacional.

En el tema del combate a la violencia contra las mujeres, aseguró que se da seguimiento transversal a las alertas de género. Informó que, en el ámbito de la colaboración con las instituciones nacionales y estatales, mantiene un compromiso con la Conavim y con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), para dar seguimiento a todas las acciones a fin de abonar a la cultura de paz, la procuración de justicia y el combate a la impunidad.

Desde la misma perspectiva, reiteró su disposición a colaborar de manera estrecha con esta Legislatura para lograr que Veracruz revierta las cifras y llegue a ocupar el primer lugar en la protección a las mujeres. Asimismo, se comprometió a encabezar la elaboración de un diagnóstico más reciente, que tenga como punto de partida el interior de las familias y comunidades, mientras se avanza con el diagnóstico de 2018.

El diputado Jorge Moreno Salinas, en representación del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, cuestionó al Secretario de Gobierno sobre las acciones que se llevarán a cabo en el esclarecimiento de los homicidios de la Presidenta Municipal de Mixtla de Altamirano y del legislador Juan Carlos Molina Palacios, entre otros casos.

Eric Cisneros señaló que el Gobierno del Estado reprueba este tipo de acciones y lamenta que hayan tenido lugar, porque agravian a todos. “Todos tienen que sumarse para esclarecerlos”.

“Desde el Gobierno estatal, tiene usted y todos aquí, públicamente, nuestra palabra de poner a disposición todos los recursos que estén a nuestro alcance, para que muy pronto podamos tener resultados”, aseguró al legislador.

Destacó la participación y coordinación entre los gobiernos estatal y federal en el caso del diputado Molina Palacios, para que se puedan tener resultados muy pronto. “No encontrar responsables por encontrar resultados, encontrar la verdad y mandar un mensaje muy claro a todos los que quieran seguir generando violencia: que no va a haber impunidad en Veracruz”.

La diputada del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, preguntó sobre la presencia de defensores públicos capacitados en lenguas indígenas durante los juicios orales en el estado de Veracruz, pues -a su consideración- ante la falta de defensores públicos bilingües, ha habido situaciones violatorias de los derechos humanos hacia este sector.

Al respecto, el Secretario dijo que se cuenta con un coordinador en defensoría pública de origen indígena, el cual coordina los 21 distritos judiciales. Reconoció que no existe un traductor en cada una de las demarcaciones de lengua materna; sin embargo, aseguró que este coordinador supervisa que exista un defensor presente para que tanto el presunto responsable como la víctima puedan ser asistidos en su lengua originaria.

Refirió las pláticas llevadas a cabo con el Presidente del Poder Judicial, para, en el ámbito de su competencia, coordinar acciones al respecto y dar este tipo de asistencia. El objetivo –precisó- es que en un futuro quede instalado un mayor número de funcionarios a través de los abogados egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que sean parte de pueblos originarios.

Por el Grupo Legislativo Mixto Del Lado Correcto de la Historia, la diputada Florencia Martínez Rivera reconoció las innovaciones en el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), órgano dependiente de la Segob, en relación con la revista Municipalidades, el programa de televisión Es tu Municipio y el Encuentro Estatal de Autoridades Municipalidades, que se celebrará en breve.

Por lo anterior y dado que Veracruz es uno de los estados con más zonas metropolitanas del país, la legisladora preguntó de qué forma se aborda la coordinación institucional para lograr mayor desarrollo municipal.

El secretario Eric Cisneros respondió que trabajan desde el Invedem para promover en los municipios la identidad, la cultura y el orgullo, sobre todo de aquellos cuya situación geográfica les impide mayor visualización. Ejemplificó los municipios de Maltrata, Tantima, Tancoco, Santiago Tuxtla y Zozocolco de Hidalgo, donde se ha hecho promoción cultural y artesanal para destacar su identidad.

Indicó que, como parte de estos trabajos, se realizan entrevistas con presidentes municipales, diputados y diversos cronistas para que puedan dar a conocer la belleza e identidad de cada una de las regiones del estado.

A una segunda intervención de la legisladora Florencia Martínez sobre las acciones contempladas para la digitalización y simplificación de trámites, el funcionario contestó que fortalecerán el área de Catastro, ya que, al hacerlo, se impulsará la recaudación municipal y esto generará mejores gobiernos.

Asimismo, adelantó que continuará el trabajo de digitalización del Archivo General del Estado para preservar la historia cultural de Veracruz y, en materia de Registro Civil, con las brigadas itinerantes, a fin de abatir el rezago que prevalecía en ejercicios anteriores.

La diputada María Josefina Gamboa Torales preguntó por la labor que realiza la Comisión Estatal de Búsqueda, por los resultados de los exámenes de control y confianza del titular de la Segob, por las actividades de promoción cultural a través del trabajo editorial que realiza, si éstas representan erogación al erario, y le solicitó información también sobre las propiedades a su nombre o asociaciones civiles en las que participa.

El Secretario informó que, en menos de 48 horas, entregará un informe detallado de todo el trabajo realizado en la Comisión Estatal de Búsqueda así como todos los documentos de los pagos de la asociación civil que promueve la cultura en Veracruz y de los recursos, los que –aclaró- no representan cargo al erario. Precisó que no existe denuncia alguna en su contra, que sus propiedades se encuentran en su declaración patrimonial, que ha cumplido con lo que la ley mandata en materia de transparencia y que los resultados de los exámenes referidos no son entregados al interesado.

La diputada Judith Pineda Andrade cuestionó al titular de la Secretaría de Gobierno sobre la coordinación de los trabajos de las Alertas de Violencia de Género y la puesta en marcha del aparato estatal para cumplir con la obligación de generar condiciones a fin que las veracruzanas vivan sin violencia.

El funcionario respondió que la próxima semana serán retomados estos temas y que hay toda la disposición del Gobierno del Estado para garantizar que se realicen los trabajos con total celeridad.

La diputada María Graciela Hernández Íñiguez cuestionó acerca del status en el que se encuentran las sentencias respecto a las 104 controversias constitucionales promovidas por diversos municipios, por la omisión de pagos de Fondos Federales en los ejercicios 2015 y 2016, a lo que el Secretario de Gobierno señaló que se han resuelto y pagado cada una de ellas y puntualizó que en ningún momento ha habido presión de las autoridades hacia los munícipes involucrados.

El legislador Sergio Hernández Hernández preguntó bajo qué indicadores se afirma que se ha logrado la paz social en este gobierno, a lo que Cisneros Burgos respondió que hay gobernabilidad en Veracruz sin represión, que hay democracia y respeto a la pluralidad. Dijo que a lo largo de 11 meses han realizado 227 mesas para la construcción de la paz, de éstas, 69 se han desarrollado en varios municipios y que ha tenido la coordinación de fuerzas federales y del estado.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz centró su intervención en los temas relacionados con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, su vulneración en los diferentes ámbitos de la vida social y la necesidad de hacer valer la ley ante delitos como el feminicidio; por lo que cuestionó al Secretario acerca de la estrategia y la aplicación de las políticas encaminadas a detectar, prevenir, combatir y sancionar estos ilícitos.

El titular de la Segob destacó el trabajo que realiza con otras dependencias a partir de una visión integral. Dijo que en todas las áreas de esta dependencia se promueve la cultura de la no violencia. La política de este gobierno –señaló- es de cero impunidad, cero complicidad y de alentar la cultura de la denuncia: “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños”.

Agradeció y reconoció la labor de las y los presidentes municipales y de los notarios para fortalecer el Registro Civil de Veracruz.

Asimismo, la diputada Mónica Robles Barajas solicitó las cifras de los migrantes que transitan por territorio veracruzano, las acciones para evitar que les sea otorgadas actas de nacimiento apócrifas a este sector y preguntó la causa de la reducción presupuestal para atender el combate a la violencia contra las mujeres. El diputado Bingen Rementería Molina preguntó por el estado de la digitalización del Registro Público de la Propiedad y las medidas adoptadas para mejorar y el legislador Juan Manuel de Unánue Abascal solicitó los costos derivados del Primer Informe de Gobierno y su difusión, y cuestionó por qué no se ha emitido el Reglamento de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista.

A su vez, la diputada María Candelas Francisco Doce, quien preguntó por las acciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) y los acuerdos que éste ha firmado este año con los sectores sociales y privado, así como los logros de las Juntas de Mejoras y los resultados del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz (Sipinna).

Asimismo, el legislador Rodrigo García Escalante cuestionó la publicación de la tabla tarifaria por concepto de servicios de grúas y por qué no se dio la cobertura total de fumigación en la entidad y así evitar los altos índices de dengue. La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, quien habló sobre los señalamientos de dos de sus homólogos hacia el titular de la Segob acerca de supuestas reuniones con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. El legislador Erik Iván Aguilar López consideró que líderes eclesiásticos, empresarios y ciudadanos han manifestado su hartazgo por los altos índices de criminalidad, falta de empleos, recortes presupuestales y la represión de manifestaciones.

Del mismo modo, participó el diputado Eric Domínguez Vázquez, quien habló sobre los esfuerzos realizados por este gobierno en materia de registro civil y celebró que se le dé la importancia que anteriores administraciones no lo hicieron. La legisladora María Josefina Gamboa Torales pidió información sobre las acciones hechas respecto a casos de acoso sexual y el respeto a la libre expresión de las ideas.

Por último, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz solicitó las acciones de coordinación realizadas en materia de desaparición de personas y los logros obtenidos, y la diputada Montserrat Ortega Ruiz preguntó por las acciones de vinculación de este gobierno con las iglesias para lograr mejores resultados.

A las 16:03 horas, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, agradeció la presencia del Secretario y concluyó la comparecencia.

