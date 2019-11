No existe intención del Estado por absorber policía municipal de Veracruz: Delegado Federal

Si bien aclaró que en la mesa de seguridad realizada este jueves no se abordó ningún tema relacionado a que Seguridad Pública absorba a la policía municipal de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal en el estado, exhoró al alcalde a participar de manera más activa y directa en las estrategias de prevención del delito.

Consideró que la versión de quitar el mando de la policía municipal al ayuntamiento “es tan real como los embolsados de hace unos días y que no eran más que bolsas con cajas de pizzas, pero hay gente interesada en generar ambientes de ese tipo, nosotros no”.

Expuso aun cuando es una atribución del gobernador, sabe que por ahora no está en su mente suspender “esta necesidad que tienen los ciudadanos de una policía de proximidad y de prevención”.

Reiteró que en la mesa de seguridad realizada en el C-5 acudió el alcalde de Veracruz luego de que normalmente envía a su director de Gobernación, pero cuyo nivel de participación no es el mismo que si estuviera el presidente.

Reveló que el almirante Solano quien coordina los trabajos de la mesa regional, hizo el exhorto a que los municipios colaboren, ya que hay alcaldes que van a la mesa de seguridad una vez por semana, o una vez cada quince días.

Por ello, sostuvo, el de Veracruz debe hacer el esfuerzo por levantarse temprano, como lo hacen el Presidente y gobernador, para impulsar

la coordinación con las instancias, porque estas mesas son la estrategia para construir la paz y resolver los problemas de inseguridad.

“Hoy en la mesa el alcalde expresaba el nivel de reclutamiento para ser policía o Guardia Nacional en el sentido que no es sencillo, ya que de cada 8 que llegan a inscribirse, en los filtros que ponen los propios municipios queda uno, y luego ese único va a las academias y de diez quién sabe cuántos queden”, apuntó.

Insistió en que debe fortalecerse la vinculación interinstitucional, especialmente en municipios como Veracruz en donde se están registrando índices delictivos de violencia contra las mujeres, en particular ahora que se habla de delitos sexuales y pederastia, ante lo cual es obvio que no solo se atacará con policía, sino con políticas de prevención.

Reveló que en la mesa de seguridad se hizo un corte y a la fecha van 70 detenidos por pederastia y violación, de allí la necesidad de mantener la coordinación para atender estos severos problemas.

Citó también que en las zonas A, B Y C de Veracruz se contabiliza un 40 por ciento de casas desocupadas, vacías, lo cual hace difícil una acción para proteger, en donde no hay luz, lo que refleja que existe mucho que hacer en trabajo preventivo, pero esa es tarea del municipio. de la policía de proximidad y las tareas de prevención, “salvo cuando ellos pidan el auxilio del gobierno federal y estatal, entonces tendríamos que entrar para no violentar las normatividades existentes”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.