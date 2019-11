Mejora joven atacado a balazos en asalto en El Coyol

La señora Carlota R.M., madre del joven que fue baleado en un asalto en el a U.H. El Coyol, agradeció las muestras de apoyo y cariño de la ciudadanía en general y que no los han dejado solos, ha sea donando sangre o con oraciones, sobre el estado de salud del joven aseguró que sigue con mucha fortaleza y va evolucionando lento pero o constante.

“Mi hijo aún lo tenemos delicado porque obviamente fue una operación muy complicada, porque lo hirieron varias en partes de su cuerpo, en varios órganos, que se perforaron, por lo pronto ya él está mejorando bastante todavía, se le está suministrando sangre, porque perdió demasiada sangre por una operación de muchas horas, él va a seguir en observación”, explicó.

La madre del joven dijo estar “decepcionada” del proceder de la Fiscalía y aseveró que ahora se le ha puesto en riesgo a ella y el resto de su familia, por no proceder contra dos detenidos a los cuales está segura son los responsables y que se les dejo en libertad, por no realizar la integración a tiempo de la carpeta de investigación.

“Me decepcionaron porque por ahí teníamos a unos presuntos responsables, pero pues obvio al no haber integrado la carpeta en tiempo y forma, de haber dirigido los oficios como deben de ser a los diferentes órganos con los que ellos colaboran, pues la carpeta de mi hijo ya no pudo llegar a tiempo, y pues los chicos estos salieron libres, sin que se no diera la oportunidad a él y a mí, de poder señalarlos; me siento ¡vulnerable!, bastante ¡vulnerable!. Por qué es una impotencia porque ya no está en mis manos, ya está hermano de las autoridades de la fiscalía y confiar en la fiscalía, y que al final sabes que salieron libres”, aseveró.

Como se dio a conocer oportunamente los presuntos responsables, habrían sido detenidos, pero al no ser señalados ni tener denuncia por un delito grave, tuvieron que ser dejados en libertad a pesar de que la madre asegura que son ellos, los que llevaron a cabo el violento robo.

“Yo quiero justicia yo dejo todo en manos de Dios, pero esto le pertenece al hombre, entonces espero la justicia del hombre para que de alguna u otra manera puedan hacer algo en resolver este caso y encontrar a los responsables a los culpables y que nos apoyen, porque esto se está saliendo de control, y no quisiera que otra familia atraviese por lo que yo estoy atravesando, algo muy traumante; si es posible el mismo gobernador le pudiera llegar todo esto y que también haga algo por la sociedad” pidió.

La madre del joven estudiante universitario también señaló que las autoridades en lugar de facilitar el trámite de la denuncia y declaraciones, se lo complicaban al grado de presionarla para que declarara y a pesar de que lo hizo en varias ocasiones, su testimonio no era tomado en cuenta, “Me preguntaron por el casquillo, si lo levanté, pero si les dije que era un revolver viejo, como va a dejar casquillos y además yo estaba cuidando a mi hijo, como voy a saber de levantar indicios”.

