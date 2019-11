Hermandad de Acero

Del 23 al 27 de septiembre, Tenaris, el líder en la fabricación y provisión de tubos y servicios relacionados para la industria energética mundial, organizó su primer Taller Industrial Global donde se dieron lugar empleados provenientes de distintos países donde tienen presencia, como lo son Rumania, Italia, Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México.

El taller, al que asistieron 8 destacados colaboradores de TenarisTamsa, tuvo como punto de reunión la planta TenarisBayCity, recientemente inaugurada en Bay City, Texas.

Los trabajadores tuvieron la oportunidad de reunirse con colegas, compartir los éxitos y desafíos laborales, recorrer la fábrica de tubos sin costura y experimentar las últimas herramientas tecnológicas de Tenaris.

De entre los principales objetivos del taller, destacó el de dar a conocer las mejores prácticas operativas, basados en la experiencia de los 100 colaboradores de todos los distintos países que se dieron lugar en Bay City, para crear procesos más eficientes y seguros para todos los que laboran en la planta.

Uno de ellos fue Artemio Nolasco Rodríguez, supervisor de herramientas de terminación de la Fábrica de Tubos 2 en TenarisTamsa, quien describió entusiastamente su experiencia en Texas.

“Fue bastante agradable encontrar a otros compañeros de las mismas plantas que tienen los mismos problemas en situaciones de control, de seguridad, de calidad, de producción en las líneas. (…) es muy enriquecedor el convivir con otros compañeros de otros países y de otras plantas con culturas distintas.”

Artemio afirma que uno de los mayores aprendizajes que obtuvo durante el taller fue la forma en que se resuelven las problemáticas cotidianas que puedan surgir dentro de la planta, ya que, a pesar de que las situaciones puedan ser similares en los diferentes centros industriales, las metodologías para resolverlas son distintas como consecuencia de las variaciones técnicas y culturales.

“La idea de juntarnos para intercambiar conocimientos y experiencias, era buscar las mejores prácticas para poder encontrar soluciones óptimas en temas de seguridad, calidad, producción e inclusive del equipo técnico con el que trabajamos”, expresó el supervisor.

Gracias a su puesto como supervisor, Nolasco tiene 8 personas a su cargo, con los que actualmente se encuentra implementando algunas de las estrategias aprendidas durante el taller, como el correcto orden y limpieza en sus áreas de trabajo para evitar riesgos, poniendo siempre por delante su integridad.

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Entre los ocho colaboradores a los que TenarisTamsa escogió por su desempeño para asistir al workshop, destaca también Luis Eduardo Benítez Domínguez, quien se desempeña como operador de roscadoras y revisión de roscas dentro del Centro Industrial en Veracruz.

Benítez asegura que la parte más interesante de convivir con tantas personas de distintos orígenes fue descubrir las coincidencias en sus homólogos, más allá de la cultura y los idiomas.

Entre los conocimientos adquiridos durante su estancia en Bay City, destacó los temas referentes a su puesto de trabajo en las roscadoras. Afirma que el equipo tecnológico con el que cuentan en la planta texana es muy similar al que él utiliza, lo que le permitió percatarse de nuevas técnicas y mejoras que busca implementar ahora que está de vuelta.

“Es algo que nunca había vivido. Ir a otro país, descubrir información técnica que compartimos con personas de otros países y que aporta a nuestro crecimiento; asistir al estadio de beisbol y ver ganar a los Astros, fue muy bonito, la verdad.” expuso el operador.

Como parte de la experiencia vivida, y mientras se preparaban para comenzar el taller, los asistentes veracruzanos tuvieron la oportunidad de disfrutar de un entretenido partido de beisbol en el estadio Minute Maid, donde los Astros se llevaron la victoria. Ahora, de vuelta en la ciudad, recuerdan con emoción la energía que se vivía dentro del recinto deportivo.

HERMANDAD DE ACERO

Porfirio González Rodríguez, Supervisor del Grupo Técnico de la Fábrica de Tubos 3, lleva 13 años laborando dentro de TenarisTamsa, por ello es que ahora cuenta con la responsabilidad de tener 6 personas bajo su cargo, entre los que destacan especialistas de roscado, prueba hidráulica, balanza, soldadura, etc.

“Fue una experiencia bastante grata e interesante, convivir con personas que nunca habías visto y que llegaste a trabajar con ellos sobre temas en común en tantos aspectos. Al estar tanto tiempo en la planta, cada uno haciendo lo que nos toca, creamos hermandad con los compañeros, y ahora sabemos que eso ocurre también en los demás países.”

Destacó que la red social generada a raíz de este tipo de encuentros es una de las ventajas más grandes que ellos como colaboradores obtienen, paralelamente a la experiencia y nuevos consejos.

“Algo que me traje mucho de manera profesional, fue el tener más apertura con gente de otras culturas para hablar de un mismo tema, porque no siempre uno tiene la razón. Cuando uno cree que siempre la tiene es cuando no se avanza; entonces yo estoy tratando de permear hacia las personas que están a mi cargo el tener esa apertura entre nosotros para no generar barreras”, compartió González Rodríguez.

SEGURIDAD Y CRECIMIENTO

TenarisTamsa se ha caracterizado a través de los años por ser una empresa preocupada por el bienestar de sus colaboradores. Con iniciativas como las de ‘Seguridad Primero’, ‘Hora Segura’ y sus procesos de Mejora Continua, se encuentran en la búsqueda constante de herramientas que les permitan garantizar la salud y satisfacción de sus empleados, al mismo tiempo que los impulsan a crecer en lo profesional y personal.

Por su parte, Faustino López Polo, Colaborador de la Segunda Fábrica de Tubos, a pesar de asegurar que no esperaba vivir una experiencia como la que tuvo en Bay City, considera que el conocer e interactuar con tantas personas fue sumamente enriquecedor para él.

Su mayor miedo era que el idioma fuera un impedimento, pero asegura que al final del día no lo fue, “tenemos muchas coincidencias, porque quizá en algunas plantas comienzan a presentarse situaciones que en otras ya han ocurrido y compartimos las experiencias unos con otros”.

Faustino, con 27 años de trayectoria dentro de la empresa, consideró que los temas de seguridad les dejaron bastante aprendizaje y asegura que, a la hora de compartir sobre este eje en específico, para ellos fue un orgullo el compartir la manera en que TenarisTamsa se preocupa por su seguridad y la de todos los trabajadores de la planta día con día.

Es así como la metalúrgica se esfuerza constantemente por mantener no sólo seguros y preparados a sus colaboradores, sino motivados y orgullosos de la empresa que los provee de todas las herramientas que necesitan para seguir creciendo juntos, dando su máximo potencial y recordando que forman parte de una gran familia de acero.

