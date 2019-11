Abusos de CFE podrían provocar descontento como en Chile

El descontento social que existe en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río por los abusos y el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría desencadenar un “chilenazo”, manifestó Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.

“Va a haber un ‘chilenazo’, tú ves ahora con el agua y la luz que la gente no tiene la economía para pagar, porque tú ves la tabulación de los sueldos hoy en día, existen más pobres que ricos, y los pobres somos los únicos que pagamos, porque en la clase rica existen políticos e influyentes que no son tocados por las mismas dependencias, pero al pobre todo le exprimen y hay que dejarlo más pobre para que no pueda gritar”, refirió.

Explicó que en los últimos días se ha generado un caos en Veracruz debido a que varias familias han sufrido cortes en la energía eléctrica, lo que causó una gran molestia por el mal servicio que les brinda CFE, que, dijo, no pudo prevenir los efectos provocados por el paso del Frente Frío Número 8.

“Existe un descontento porque ni siquiera el 071, que es el número de atención de Comisión Federal, además de las quejas que entran, que son un sinnúmero, la gente está a disgusto porque no está siendo atendido, tienen problemas con sus alimentos, con los desperfectos de sus aparatos, que quién se va a hacer responsable”, comentó.

Aseveró que con esta situación queda demostrado el pésimo servicio de CFE, que si en días normales es malo con eventos de norte es peor. Expresó que cuando se trata de hacer cortes en la energía por falta de pago la empresa resulta ser de “clase mundial”, pero no así para brindar calidad en su función.

Dijo que CFE tiene una de las tarifas más caras del mundo, pero que también realiza cobros indebidos, pues los recibos llegan con un costo excesivo y sin explicación alguna. De igual forma, manifestó que el precio de la luz llegará más cara en los meses de noviembre y diciembre, ya que se trata de la época en que los empleados cobran su aguinaldo y “alguien tiene que pagarlos”.

Por ejemplo, vecinos de varias zonas de la región refieren de daños a las redes de servicio. En la calle Primero de Mayo de la colonia Flores Magón sumaron 3 días sin servicio, ayer quedó reestablecido.

En el citado lugar acudió una cuadrilla de la Comisión, respuesta tardía de la empresa a la retención de su personal por parte de los vecinos, quienes no esconden su desesperación por la precariedad del servicio.

En la zona hay familias con necesidades especiales, como lo es la atención a enfermos, a quienes la CFE no les resuelve sus problemáticas pero sí les hace fuertes cobros con exigencia de pago puntual.

