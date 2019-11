¡Qué tal mi gente bonita de El Dictamen! Como siempre es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes. Oficialmente nos encontramos en la recta final de este 2019 y en una de las épocas preferidas por los veracruzanos. Como bien saben el espacio es breve, por lo que iniciamos saludando a Ricardo Vela y Emilia Toba, quienes aprovechan de su fin de semana para distraerse y pasarla de lujo en el antro. Saludos para dos buenos amigos que no se pierden la sección, Oscar Manzanares y Luis Pérez, aunque este año Oscar anda por tierras canadienses y no podrá disfrutar de las posadas JUVEniles del puerto. Yamileth Prieto y Franco Rodríguez saludando a nuestra lente social, también presentes en los mejores eventos. Aunque me digan que ya no aplican dentro del rango JUVEnil, por supuesto que no se nos escapan Caro Salvatori, Chemo Estandía, Gaby Basurto y Andrés Díaz, y por cierto, felicitamos en exclusiva a Gaby Basurto ya que en días pasados recibió anillo de compromiso de su novio Andrés Díaz, enhorabuena. Las bodas estarán en su máximo esplendor en el puerto, es por eso que también la que recibió anillo de compromiso es mi querida amiga Chantal Muguira, quien se comprometió con nuestro buen amigo Jorge Bello.

Emilia Toba y Ricardo Vela, (presentes en sociales). Foto Pepe Risk/Colaborador

Jorge Aguiar y Alejandra Ruiz, (la pasan de lo mejor). Foto Pepe Risk/Colaborador

Oscar Manzanares y Luis Pérez, (el #tbt de la semana con la foto del recuerdo). Foto Pepe Risk/Colaborador

Yamileth Prieto y Franco Rodríguez, (los invitan a checar la sección). Foto Pepe Risk/Colaborador

Martha Ruiz y David Hermida, (saludando a nuestra lente). Foto Pepe Risk/Colaborador

Juan Carlos Mora y Elsy Gutiérrez, (en los mejores eventos sociales). Foto Pepe Risk/Colaborador

Alejandro Olivar y Alejandra Martín, (las nuevas generaciones). Foto Pepe Risk/Colaborador

Claudia Díaz y Rodrigo Requejo, (no se escapan de El Dictamen). Foto Pepe Risk/Colaborador

Pau Pérez y Sergio González, (siempre con la mejor actitud). Foto Pepe Risk/Colaborador

Rodrigo Díaz, Lilí Ruiz, Andrea Vargas y Javier González, (siendo parte de los fines de semana). Foto Pepe Risk/Colaborador

Michelle Venta e Irune Anitúa, (las chicas guapas en la JUVE). Foto Pepe Risk/Colaborador

Pau Caballero y Alfredo Ham, (súper enamorados). Foto Pepe Risk/Colaborador

Pau Pérez y Sergio González excelentes amigos que los invitan a no perderse sociales en ninguna de sus ediciones. Rodrigo Díaz, Lilí Ruiz, Andrea Vargas y Javi Absalón contando los días para celebrar en grande la boda de Andrea Vargas y Álvaro Ruiz, felicidades para ambos. Si de chicas bellas se trata nos engalanan Michelle Venta e Irune Anitúa, quienes disfrutaron del fin de semana en el antro, donde aprovecharon para celebrarle a Irune su cumpleaños ya que por cuestiones laborales radica en la CDMX. Súper enamorados Pau Caballero y Alfredo Ham, otra de las relaciones que van viento en popa. Felicidades para la presidenta del DIF de Veracruz Mariela Lohmann, ya que durante el mes de Octubre se realizaron infinitas actividades por la lucha contra el cáncer de mama, realizando pláticas para que las jóvenes se exploren a una buena edad. Claudia Díaz y Rodrigo Requejo saludan a todos nuestros lectores. Alejandro Olivar y Alejandra Martín, las nuevas generaciones disfrutando de los mejores eventos. Juan Carlos Mora y Elsy Gutiérrez también presentes en esta edición de la JUVE. Otro buen amigo y lector que no deja pasar los fines de semana es Jorge Aguiar quien dice que sólo se vive una vez y disfruta del fin al máximo, en esta ocasión acompañado de Alejandra Ruiz. Sin más por el momento les deseo un excelente fin de semana.