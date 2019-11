Desde el Mirador Canadiense

Quizá en un tiempo me dejé llevar por el vaivén de los comentarios que han satanizado la celebración del Halloween, que no es estadounidense ni canadiense, porque viene de países europeos como Escocia y otros donde la gente ligaba muchos acontecimientos a la brujería, y otros fincan su origen en lugares asiáticos en hechos crueles que iban contra el cristianismo. Tal vez si nos ponemos a reflexionar, encontremos nexos que nos lleven a entender y comprender muchos hechos o acontecimientos en los que la época, el tiempo, ha jugado el principal rol. Tenemos un ejemplo claro en la superstición que reinaba entre nuestros ancestros mexicas la cual llegaba a los europeos en la misma época bajo el disfraz de brujería.

LAS LEYENDAS Y COMENTARIOS OSCURECEN LA VERDAD

Animados por la música country, celebramos en Pasadena el cumpleaños de la estudiosa nieta Jessi, que fue el 12 de octubre y de las dos hijas, Elvi y Adriana; feliz junto a ella su esposo Mark Blackmer que fue gentil anfitrión. Foto Galaxia/El Dictamen

Las leyendas tanto europeas como americanas acerca de hechos ocurridos, de lugares devastados, de crímenes horrendos, y las tinieblas de la ignorancia, han venido a reforzar mentiras, a distorsionar acontecimientos y a mantener ambientes negativos, por ello mucha gente sin el conocimiento verdadero sigue satanizando el Halloween, sin tomar en cuenta a la semántica que es el área gramatical que en uno de sus aspectos estudia los cambios de significado que las palabras, las expresiones, las oraciones y el sentido de ellas experimentan a lo largo del tiempo, y de acuerdo con ella vemos que el significado de la actual celebración es muy distinto al de sus inicios aunque conserve imágenes, trajes y decoraciones basadas en comentarios, leyendas, supersticiones, y hasta en productos de las cosechas como las calabazas…

TUVIMOS UNA NOCHE MÁGICA DE HALLOWEEN

Emocionado con sus raíces y las tradiciones mexicanas, John Blackmer Sánchez Tejera, instalo su altar de vida junto a la pared donde se encuentran retratos de sus ancestros y puso junto a la ofrenda el cuadro que tiene de su abuelo paterno. Foto Galaxia/El Dictamen

Esta noche, 31 de octubre de 2019, cuando son las diez de la noche y estoy escribiendo la columna Galaxia del próximo lunes, puedo decir que tuve una Noche Mágica de Halloween a pesar de que ha sido una noche lluviosa, y estamos a 7 grados centígrados… Cuando mi hija Elvi me invitó a salir con su esposo, hijos y un grupo de amiguitos a pedir Halloween o dulces en las casas del barrio y dijo que ella se quedaría a esperar a los niños que vendrían a pedir a la casa también, le dije que me quedaba y no muy a gusto acepté entregar los dulces; me dejó una gran canasta repleta de dulces y le dije yo creo que hay que dar un montón para que se acaben pues son muchos, pero me dijo no, normal porque son muchos los peques que vendrán; me senté no muy animada en una silla detrás del cristal de la puerta desde donde miraba las luces y decoraciones tanto de nuestra casa como de las vecinas…

CON ROPAS MOJADAS Y TIERNA CARITA PIDIENDO DULCES

Peter y Paul Nasser Sánchez Tejera disfrutaron Halloween con bailes y juegos, celebración que con el tiempo se ha convertido en un carnaval infantil. Foto Galaxia/El Dictamen

De repente llegó una niña como de tres añitos vestida de princesita de la mano de su mamá que le tapaba el agua con una sombrilla, sosteniendo una bolsita de tela y encajes color turquesa ya mojada, pidiéndome dulces con una tierna mirada y una dulce vocecita, dándome después las gracias tanto ella como su mami. Detrás llegó otra chiquita con su papá que la cubría con una linda capita, y aparecieron en tropel grupos y grupos de niños, entre secos y mojados, ataviados con diferentes trajes y maquillajes que iluminaban su carita y reían felices y daban muy cortésmente su agradecimiento. Muchos papas atrás de ellos muy abrigados unos y otros sin cubrirse totalmente para lucir sus disfraces de personajes de cuentos, caricaturas, programas pero todas sus vocecitas me sonaban a campanitas de cristal y su emoción y alegría contagiosa reforzaron enormemente mi espíritu.

HALLOWEEN UNA ILUSION MÁS ALLÁ DE LA LLUVIA Y EL FRÍO

Michael Nasser Sánchez Tejera encarnó a un Ninja, personaje tan en boga en niños y adolescentes, en el Halloween del área de bachillerato que inició este semestre. Foto Galaxia/El Dictamen

Cuando escuché la algarabía de mis niños que retornaban volví en mi al escuchar los alborozados comentarios de estos y mi hija me dijo: Si mamá la noche esta fría y lluviosa pero como quitarles la ilusión de encarnar distintos personajes, de la emoción de recorrer el vecindario pidiendo dulces y pensé ¿cómo puede ser maléfico el pedir dulces, el agradecer una buena acción que recibimos? Ojala y se quedaran como antecedente de dulces peticiones para la humanidad y ojala fuera la simiente de todo lo que tenemos que agradecer a Dios, a nuestros padres, amigos, a la naturaleza entera. Que hay infiltrados malos elementos, malas acciones, es cierto, pero en qué lugar no los hay en el mundo de hoy, los antecedentes de crueldad están siendo superados, pero aún podemos revertir lo negativo con acontecimientos como estos…

CONECTADAS CON MARYLAND VIVIMOS SU HALLOWEEN

Inspirados en el humor negro de la fiesta de Halloween en EU, el Club Rotario de Veracruz dedicó a este tema su sesión cena, aquí las damas rotarianas que apoyaron vestidas con trajes alusivos, con ellas el Arq. Manuel Novoa, el Gobernador Distrital Lic. Jesús Pita Barcelata y el presidente del organismo Lic. José Antonio Mendoza. Foto Galaxia/El Dictamen

Conectadas con nuestros hijos y nietos radicados en Pasadena, Maryland, en Estados Unidos de Norteamérica estuvimos también siguiendo sus pasos por el barrio donde tienen su hogar el que recorrieron con un tiempo más benévolo, Jessi ya muy maquillada con el embrujo del tiempo y Brady encarnando al famoso Harry Potter acompañados por sus papás Mark Blackmer y Adriana Sánchez Tejera de Blackmer y su pequeño hermano John Mark cuya foto no nos llegó a tiempo para publicarse con esta columna. Pero tuvimos a tiempo la foto de Johnny con el altar de vida que construyo muy emocionado con los recursos que tuvo a la mano después de preguntarle a su mama todo lo relativo a esta hermosa tradición mexicana, y ya le prometimos llevarle algunos más para apoyarlo con su ofrenda…

FESTEJAMOS A ELVI, ADRI Y JESSI EN MARYLAND

El amor inundó sus corazones y se aceptaron como esposos la Lic. en Educación Preescolar Marite González Caldelas y el Ing. Industrial Eder Antonio Montero Leyva; la ceremonia ante la ley fue el 12 de octubre en presencia de sus padres, familiares y relaciones allegadas. Foto Galaxia/El Dictamen

Por cierto que hermosos días pasamos con ellos la semana anterior Elvi y quien esto escribe, fueron solo cuatro días del miércoles al sábado ya que ella tenía clases que no le permitían faltar y solo aprovecho un asueto para el viaje. Como todo un caballero y amoroso familiar Mark fue a esperarnos al aeropuerto, nos llevó a desayunar y a una gran tienda mientras esperábamos a que Adri saliera de trabajar, al siguiente día nos llevaron a un gran mall y después a cenar a un restaurante mexicano, fuimos al cine, a una plaza y culminamos el sábado celebrando los tres cumpleaños cercanos el de Elvi que fue el 2 de octubre, el de Jessi el 12 del mismo mes y el de Adri que fue ayer 3 de noviembre. Fuimos a un restaurante texano con música country y deliciosa cena, retornamos a casa a seguir platicando y a las 3 de la mañana del domingo nos llevaron al aeropuerto para regresar a Toronto donde ya nos esperaba Jean…

LANZAMOS AL MUNDO NUESTRAS BELLAS TRADICIONES

Durante la 38 Convención bienal de la Asociación de MRP de la República Mexicana, celebrada del 16 al 20 de octubre en Acapulco, fue captada con la presidenta saliente Jani Marichel de Mendoza la delegación porteña que integraron Chepita Pereda de Quintero, Gladys Sahagún de Loaiza, la Directora porteña Yuya Mejía de Bolivar, Paula Figueroa de Pérez Balderas, Alicia Lara Villar y Olga De Ochoa de Carvallo. Foto Galaxia/El Dictamen

Y seguimos en contacto con nuestro amado puerto envuelto todavía en nuestras hermosas tradiciones del Día de Muertos que fueran lanzadas al mundo entero por la famosa película “Coco”, los Desfiles de Catrinas que se presentan cada vez más llevan la esencia de México, las ofrendas, los altares de vida, el vuelo de las bellas mariposas Monarca que según la leyenda traen el mensaje de nuestros seres queridos que se encuentran en el reino de Dios. El año próximo moveremos nuestro calendario de estancias en los dos países vecinos del norte y disfrutaremos de las tradiciones mexicanas tan llenas de luz y espiritualidad…

EL CLUB ROTARIO VERACRUZ RECORDO A PAUL P. HARRIS

Paula Figueroa de Pérez Balderas, que fuera presidenta nacional de la MRP de Veracruz, fue una de las 22 socias del organismo en todo el país que recibió reconocimiento por más de 50 años de fecunda labor; aquí es felicitada por la Directora de su Mesa, Obdulia Mejía de Bolivar. Foto Galaxia/El Dictamen

Sin embargo el Club Rotario Veracruz, que preside el licenciado José Antonio Mendoza, dedicó su sesión cena del martes de la semana anterior a celebrar Noche de Halloween en honor del fundador del Rotary Club el licenciado Paul P. Harris quien lo inició en Chicago con un grupo de amigos con un hermoso ideario de servicio y el apoyo de sus respectivas esposas… Esta vez contaron con el valioso apoyo del Comité de Damas Rotarianas llamadas así las esposas de los socios rotarios en honor de Ana esposa de Paul P. Harris. Encabezadas por Ynes Graciela Mendoza, su presidenta, todas hicieron gala de ingenio, creatividad y elegancia para vestir trajes alusivos con asombrosos maquillajes y accesorios. Felices el actual Gobernador Distrital Lic. Jesús Pita Barcelata, que es socio de este club y el presidente en funciones Lic. José Antonio Mendoza…

PASARELA BRISA DE OTOÑO CON LAS LEONAS EL JUEVES

Durante la Noche Panamericana de la Convención Bienal de MRP de la República Mexicana, las asistentes portaron hermosos trajes regionales; convivieron con una compañera de Coatzacoalcos Gladys Sahagún de Loaiza, Olga De Ochoa de Carvallo y Alicia Lara Villar. Foto Galaxia/El Dictamen

El Comité de Damas del Club de Leones que preside Rosy León de Miguel e integran un grupo de finas damas siempre pendientes de apoyar en áreas de la comunidad que lo requieren están ultimando todos los detalles posibles para la presentación de su Pasarela Brisa de Otoño en la que presentarán lo último de la moda otoñal de Liverpool y El Dorado para las damas que gustan vestir bien para todas las ocasiones, desde eventos casuales, días formales de trabajo, fiesta y los mejores eventos de la temporada, marco grandioso será su espacioso salón de Reinas el próximo jueves 7, desde las cinco de la tarde…

NECESITAN APOYO PARA AYUDAR A NIÑOS CON CÁNCER

La generación que egresó hace 53 años de la Facultad de Medicina de la UV, con el propósito de ejercer con honor el valioso juramento hipocrático, se reunió para celebrar el acontecimiento y recordar vivencias, algunas de las cuales hemos constatado especialmente del Dr. Juan Hamsho Posada, a quien felicitamos por su noble labor y el reciente Día del Médico. Foto Galaxia/El Dictamen

Tienen programadas muchas sorpresas, regalos y deliciosa merienda, para esta presentación ellas están trabajando con mucho afán para lograr reunir fondos económicos que serán de gran ayuda para los niños con cáncer que están siendo tratados en el Hospital Infantil de Veracruz, cercano al Hospital Regional. Y piden la amable colaboración de todas las socias, amigas y quienes deseen pasar una hermosa tarde y apoyar en una causa tan noble. Pueden solicitar sus pases de entrada con cualquiera de las socias o en las oficinas del Club de Leones en la calle Simón Bolívar esquina Negrete…

AROMA DE NAVIDAD EN EL EVENTO DE LA UFIA HOY

Jessica María Blackmer Sánchez Tejera al visitar a sus vecinos y amigos en Pasadena para pedir dulces en Halloween. Foto Galaxia/El Dictamen

Aroma de Navidad tendrá hoy Veracruz con el Evento Pre Navideño que ofrecerá la Unión Femenina Ibero Americana, a partir de las cinco de la tarde, en el salón Le Café, del hotel Lois. La presidenta del grupo Bety Jaym de Nicasio con todas las socias y su valioso equipo familiar han organizado cuidadosamente el evento reuniendo un gran número de motivos propios para las próximas fiestas navideñas que entregaran mediante rifas y loterías, será servida además una deliciosa merienda y el ambiente será muy grato para todas las asistentes que además de pasar una feliz tarde estarán apoyando el programa de obras que lleva a cabo la UFIA…

REQUIEM POR LA DRA. MIRIAM DÍAZ GARCÍA

Brady Blackmer Sánchez Tejera de Harry Potter disfrutó la noche del recorrido familiar por el vecindario en Pasadena, por Halloween. Foto Galaxia/EL Dictamen

Y nos despedimos con una oración que nos permite comunicarnos con la Dra. Miriam Díaz García a quien apenas conocimos el pasado mes de marzo cuando fuimos anfitrionas de la reunión de la Agrupación Femenina Ateneísta junto con la querida amiga Duhbe Tapia Ochoa. En la primera vez que tuvimos contacto surgió una identificación espiritual rara pero emotiva, tal vez porque empezamos a hablar de personas que están muy dentro de nuestro corazón, como la profesora Yeli Tiburcio que fue mi gran guía para ejercer con todo la luz requerida como Educadora, cuenta cuentos, y expositora de la educación y la palabra…

UNA IDENTIFICACIÓN FINCADA EN NUESTROS SERES QUERIDOS

Ella me dijo que fue una tía muy querida para ella, y siguieron los intercambios emocionales tan profundos que tocaron fácilmente nuestras fibras más sensibles. Me había dicho Duhbe que estaba enferma pero su semblante y actitud no lo denotaban… Me vine a Canadá, ya no pude asistir a otras reuniones grupales, y cuando me dieron la noticia de su partida sentí el vacío que deja la perdida de alguien a quien te unían tesoros emocionales invaluables. Descanse en paz, Solo nos queda enviar un abrazo solidario para su hermana Rosalba también compañera nuestra, y para todos sus seres queridos que han perdido a un gran ser humano…

LOS MEJORES DESEOS PARA NUESTROS LECTORES Y AMIGOS

Con el deseo ferviente de que hayan disfrutado los hermosos días espirituales en que entramos en comunicación con los seres amados que han emprendido el camino de la esperanza para vivir eternamente en el reino divino prometido por nuestro Padre Celestial, nos despedimos de nuestros lectores y amigos también con la esperanza de que continúen con nosotros en este gran Diario EL DICTAMEN que tiene una trayectoria de apoyo a la comunidad a través de plumas tan importantes como las de don Juan Malpica Silva Juan Malpica Mimendi, Alfonso Valencia Ríos, quien fue cinco veces premio nacional de periodismo… Les recordamos que está a su disposición nuestra edición impresa y que pueden informarse plenamente de lo que acontece en el mundo entero también en nuestra edición online en www.eldictamen.mx, en Facebook y en twitter…y los invitamos a comunicarse con nosotros en el correo [email protected]