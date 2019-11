Finanzas Personales

Aprovecha el Buen Fin sin descuidar tu bolsillo

Por: Erika Mikel

Ya está a la vuelta de la esquina el Buen Fin 2019 que se llevará a cabo el 15 al 18 de noviembre, por eso en esta ocasión te comparto algunos tips para evitar que estos días de descuentos generen cuentas impagables al final del mes.

Primero, planea lo que vas a comprar, haz una lista con las necesidades o deseos que tengan y ordénala por prioridad, de esta manera sabrás en donde enfocar tu búsqueda de promociones. Una vez que sepas qué es lo que comprarás, enfoca tus esfuerzos en comparar precios, si no quieres recorrer cada tienda físicamente, puedes hacerlo virtualmente a través de sus páginas de internet o incluso en la herramienta que Concanaco puso a disposición para comprar los precios en diferentes establecimientos, está disponible en https://elbuenfin.concanaco.com.mx/ Ten en consideración tu capacidad de pago, recuerda que lo recomendable es que tus deudas no sean mayores al 30% de tus ingresos. Pide el ticket en cualquier compra que realices, ya que para presentar algún reclamo o aclaración deberás presentarlo. Asegúrate que los objetos que compres cuenten con paliza de garantía por escrito y revisa muy bien de cuánto es su vigencia, así como los mecanismos para hacerla efectiva. Incentiva el consumo de productos nacionales, recuerda que El Buen Fin fue creado para fomentar la economía local y nacional, seguramente eso que estás buscando o necesitando lo tiene algún emprender local a quien puedas comprarle. Por último, recuerda que PROFECO es la dependencia que te apoya en caso de publicidad engañosa o que el comercio no quiera hacer valer la oferta o promoción, así que no dudes de acercarte a ellos si te encuentras en un caso así.

Recuerda que lo más importante es que cuides tu bolsillo y no pongas en riesgo tu tranquilidad, el último mes del año suele ser de muchos gastos y tienes que tomar en cuenta eso para no excederte en los gastos que realices en El Buen Fin. Espero tus comentarios en mi página de Facebook @ErikaMikelH para que me digas cómo te fue en el llamado “fin de semana más barato del año”.