Elite Jarocha

¡Qué tal amigos! Les saludo esperando que se encuentren bien a pesar de tantas noticias nada agradables que día a día tenemos los mexicanos, cuando no es una cosa es otra, el caso es que estamos viviendo un tiempo bastante complejo, con mucha incertidumbre y un panorama nada alentador; ojalá que esto sea pasajero y que muy pronto estemos mejor y que los antes mencionado quede en el anecdotario de nuestras vidas o, ¿ustedes que opinan?… Antes de entrar de lleno con las notas, tenemos un saludo y nuestros buenos deseos de pronta recuperación para nuestra amiga Jessica Reyes Piedra de Ramírez, quien en días pasados se encontró hospitalizada, ya que sufrió un percance y estuvo un poco delicada de salud, tanto así que requirió de sangre; gracias a los cuidados de los médicos, en especial de su esposo y de todos sus familiares y amigos que se movieron, ya se encuentra en casa recuperándose y dándole gracias al Creador por permitirle seguir en la lucha diaria; por supuesto que esta muy agradecida por tantas muestras de cariño que le patentizaron quienes estuvieron al pendiente de su salud; no cabe duda que el poder de la oración es muy grande al igual que los designios del señor, ¡ánimo amiga!, tener amor es aceptar los designios de Dios, aunque no los entendamos. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio tal como él lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos…

Bárbara De León Muñoz de Cote en su primer encuentro con Cristo Sacramentado. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Santiago De León Muñoz de Cote en su Primera Comunión. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Los nuevos comulgantes con sus abuelos Jesús y Silvia Sampiery de Muñoz de Cote. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Bárbara y Santiago con sus hermanitos Carlitos y Dulce María. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Lorena Ramírez, Roque Ramírez y Delia Menes. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Marthita Rodríguez, Rosario Morales y Elena Audirac. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Sra. Marcela, Eva, Petra y Licha Pavón. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Alfredo y Alicia Pavón. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Luis y Alicia Córdova de Salazar. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Entrando de lleno con las notas, les comento que la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, abrió sus puertas para recibir a los hermanos Bárbara y Santiago De León Muñoz de Cote, quienes acudieron a su primer encuentro con Cristo Sacramentado. Durante la ceremonia religiosa, los pequeños estuvieron acompañados de sus padres Silvia Muñoz de Cote Sampiery y Luis Miguel De León Pavón, quienes invitaron como padrinos de sus hijos a Dulce María Sampieri Menes y Jesús Muñoz de Cote Sampiery, quienes estuvieron muy atentos a las palabras del sacerdote. Al término de la ceremonia religiosa, familiares, amigos y compañeros de estudio de los comulgantes, se trasladaron a conocido hotel donde se ofreció un exquisito desayuno; Bárbara y Santiago recibieron parabienes y se encontraron acompañados de sus hermanitos Carlitos y Dulce María, quienes acapararon las fotos del recuerdo. Nos unimos a los buenos deseos por su primera comunión. Bueno amigos, espero nos acompañen el próximo jueves en el que les tendremos más de los eventos destacados de Veracruz a través de las páginas de El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional; pueden seguirnos por redes sociales: Twitter @antoniorendon, Instagram antoniorendonphotography, Facebook José Antonio Rendón Cervantes y la fanpage Antonio Rendón Photography; nos vemos en la próxima y pásenla muy bien.