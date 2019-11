Diseño de Imagen

Adiós a la discreción y a la delicadeza…

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

¿Quiénes han sido tu apoyo (literalmente) a lo largo de tu vida? Probablemente hayas pensado en tus papás, hermanos o amigos pero, en términos de imagen personal y elementos de la vestimenta, me refiero a ¡tus zapatos!

¿Te has puesto a pensar cuál es el par que nunca ha faltado en tu armario? Aquí te doy algunas pistas: son aquellos que utilizabas para salir a jugar, en esos tiempos dónde los videojuegos no quitaban protagonismo a reunirse con los vecinos o amigos de la cuadra. También los usabas al momento de tener la clase de educación física en el colegio, cuidando que no se desataran tus cordones para evitar tropezar y ser el hazme reír del día. Sí, hablo de los tenis, conocidos también como zapatillas (en algunos países de habla hispana) o sneakers, y que se han convertido en nuestros aliados con el paso del tiempo (y con el andar del día a día).

Aunque en un principio eran catalogados por ser un calzado exclusivamente deportivo, actualmente existen diferentes estilos que nos permiten brincar dentro de los códigos de vestimenta denominados casuales, haciendo un gran favor a nuestros pies y su descanso. Incluso algunas celebridades, al asistir a importantes eventos, han optado por sustituir los tradicionales zapatos de cordones y/ tacones por este calzado. Y es que los tenis, adquieren cada vez más terreno en la preferencia de jóvenes y adultos, es especial si de caminar y estar a la moda se trata, pero ¿quién pensaría que hace unos años eran menospreciados por las mismas casas de diseño que ahora los integran como complemento imprescindible en cada temporada? ¡El mundo da muchas vueltas!

¿Cuáles son los tenis más deseados del momento? Los denominados “dad shoes”, “chunky sneakers” o “ugly shoes”, caracterizados por remitir a ese par que nuestros padres o abuelos utilizaban (y que pensamos no iban a volver una vez terminados los 90’s). Si la película ‘Crazy, Stupid Love’, saliera en el este 2019, Ryan Gosling en su personaje como asesor de imagen pensaría dos veces antes de tirar a la basura los tenis New Balance que poseía su cliente… ¡Porque serían de los favoritos para usarse hoy en día!

Ahora bien, ¿cómo identificamos a este calzado independientemente de la marca? Son grandes, son gruesos y generalmente se presentan en colores llamativos, aunque también los encuentras en tonalidades monocromáticas. Digamos que los términos discreción y delicadeza no formarían parte del vocabulario para referirse a ellos en la actualidad, pero curiosamente ¡ese es el encanto que tienen! De hecho, mientras más brillantes, audaces y gruesos sean, más en tendencia estarás. ¿Te animas a utilizar los “chunky sneakers”? ¡Nos leemos el próximo viernes!

