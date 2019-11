Beauty Market

Piel Seca VS Piel Grasa

Por: Brenda Vincent

¡Hola a todas! Hoy vamos a platicar de los tipos de piel al momento de maquillar. Independientemente del tipo de piel, ustedes ven acabados en maquillaje a veces matte a veces más brillosas (quiero decir con esto que no matte) en una piel seca, lo que normalmente hago es aplicar una base con un toque de aceite o incluso mezclo una base neutra con un poco de iluminador líquido y un toque de crema hidratante (tomando en cuenta la preparación de la piel que en otros artículos la hemos visto), haciendo esta mezcla la piel seca queda divina y aseguro que el maquillaje dure digamos jugoso prolongadamente; en este tipo de piel, incluso, se puede usar un blush en crema y le va súper, en mi caso que maquillo en el puerto de Veracruz pues difícilmente ocupo este tipo de blush.

En el caso de una piel grasa lo ideal es una base de maquillaje efecto matte, aunque esto no me asegure la duración o el control de la grasa de la piel, repito tiene mucho que ver la preparación de la piel al momento de iniciar el maquillaje y en este caso yo no recomiendo el iluminador, al preparar la piel debemos usar un nivelador de ph, un primer que mantenga un balance y en estos caso si es necesario a lo mejor estar retocando con un polvo traslucido el maquillaje.

En el caso de piel seca, apoyarnos con crema hidratante con nuestro nivelador de ph también y tener el cuidado de que la piel la dejemos bien hidratada para que no ocurra que se le craquéele el maquillaje o se le formen grietas, porque esto hecha a perder todo el maquillaje, todo es cuestión de un análisis, en caso de que seas maquilladora y no estés segura pregúntale a tu clienta que tipo de piel tiene o como suele responder su piel ante algunas bases de maquillaje, y si es para tu maquillaje personal pues tu eres experta en tu piel, si prestas atención a algunos detalles conocerás mejor tu tipo de piel.

Cuando vayas a una tienda de maquillaje y quieras adquirir bases de maquillaje trata de dar toda la información que puedas acerca de la piel de tu cara para que sean atinados en la base que vas a adquirir (en caso de que este alguien asesorando y que esta misma persona este capacitada para dar asesorías) si no obviamente me tienen a mí.

Espero estos pequeños tips sean de utilidad para ustedes al momento de maquillarse, si tienen dudas al respecto o están en esa controversia de comprar una base y no saben cuál pueden ponerse en contacto conmigo o venir a mi estudio (Urano 585 plaza express las palmas local 6, beautymarket) y con mucho gusto las asesoramos sin ningún costo.

Gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

Brenda Vincent Pulido

Instagram: brendavincentmakeup

Facebook: Brenda Vincent Makeup Artist