Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

ALEJANDRO GOU, EL RETO DE MONTAR “JESUCRISTO SÚPER ESTRELLA”

Considerado como uno de los productores teatrales más importantes de Latinoamérica, Alejandro Gou nos cuenta del reto de llevar a escena Jesucristo Super Estrella: “La verdad es que desde un principio planee que si íbamos a tener una buena aceptación y un gran éxito, pero no quiero pecar de sangrón, jamás imaginé el éxito que estamos teniendo y jamás me imaginé los alcances que tiene Jesucristo, el hecho de meter más de 20 mil personas en Monterrey y 20 mil en Guadalajara, ha marcado record de taquilla en la historia del teatro en México y eso es una gran emoción y un gran alago para la historia del teatro”. Al preguntarle respecto a lo que nos espera en Veracruz con esta obra, el productor teatral comentó que no debemos perdernos esta puesta en escena, ya que es el musical más grande que se ha producido en México y se comprometió a traer toda la producción completa, por lo que será un espectáculo de primer nivel. Para finalizar, el “Rey Midas del teatro”, reveló que uno de los retos más fuertes fue cómo poder modernizar el musical, ya que la obra esta tropicalizada y adecuada a nuestros tiempos; lo lograron al tener a siete estrellas de Pop y de Rock en un mismo escenario, y es aquí donde vino un nuevo reto, el ensamblar las agendas de cada uno de los talentos que participan en la obra: “Hoy se ha creado una gran familia donde las experiencias son únicas e irrepetibles, la gira y las fechas en la CDMX, han logrado homologar a un gran equipo de profesionales de los cuales estoy muy contento con los resultados”. Sin lugar a duda “Jesucristo Súper Estrella” es la obra del año y ahora que estará de visita en nuestra ciudad, no podemos dejar de verla.

ESMERALDA PIMENTEL ACLARA RUMORES DE SU BISEXUALIDAD

La actriz de 30 años decidió romper el silencio respecto a todo lo que se especula a su alrededor, esto luego de finalizar su romance con Osvaldo Benavides y que, tras esta noticia, se dijera que lo hizo porque ahora le interesan las relaciones sentimentales con mujeres. Pimentel desfiló por la alfombra negra de una revista y al ser cuestionada por la prensa respecto a su situación sentimental, la actriz comentó: “Se han dicho muchísimas tonterías, yo di una declaración, a mí me preguntaron que por qué estaba apoyando un festival independiente de diversidad sexual, y decidí ser muy honesta, decidí abrir mi corazón y contar algo que me pasó de chiquita y que es algo sumamente natural, y jamás esperé que hubiera tanta polémica al respecto de algo tan natural, se han inventado muchísimas cosas, me han sacado fotos con mis mejores amigas y hasta con mi hermana diciendo que es mi novia”, explicó. Cuando se le preguntó del truene con el también actor fue clara y precisa al decir que nada tiene que ver una cosa con la otra: “No, no es cierto, él y yo habíamos terminado desde hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra”. Por último, aseguró que a pesar de toda esta polémica sigue contando con el respaldo de la gente que la rodea, y no dudó en defender las preferencias sexuales de todas las personas: “Mi familia me conoce perfecto, mis amigos, las personas que me aman, que están conmigo, yo soy una persona muy libre y que siempre he sido muy honesta con la prensa (…) a mí no me gustan las etiquetas, yo soy una persona libre (…) creo en la libertad, en el respeto y en el amor”, sentenció.

LUIS FERNANDO PEÑA SERÁ JURADO EN LA FINAL DE MISS EARTH VERACRUZ 2020

El exitoso actor de películas como “Amar te duele”, “Perfume de Violetas”, “Por mis bigotes”, entre otras, Luis Fernando Peña, estará en Veracruz para asistir como jurado a la gran final del certamen de belleza con causa, Miss Earth Veracruz 2020. Fue el comité organizador encabezado por Jesús Montoya Sánchez, quien confirmó la noticia de que el actor asistirá como jurado a la magna final a efectuarse el 17 de noviembre en el histórico teatro Francisco Javier Clavijero. Luis Fernando Peña actualmente se encuentra de gira con la obra de teatro “Cash” compartiendo escenario con Ruy Senderos, Carlos Speitzer, Eduardo Barquín, René Dupeyron, Emmanuel Okaury, Luis Antonio Aguilar y Sergio Gutiérrez. También está por estrenar en enero la película “Perdida” con Paulina Dávila, José María de Tavira y Juan Carlos Colombo, y en breve lo veremos en la nueva serie de Televisa “Médicos” protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas, producción de José Alberto “Güero” Castro. Luego de su participación como jurado, regresa al Puerto para impartir un curso-taller de actuación del 9 al 14 de diciembre en la Escuela Cubana de Ballet.

LA SONORA SANTANERA TENDRÁ BIOSERIE

La Única Internacional Sonora Santanera se une a la fiebre de las bioseries para narrar sus 64 años de historia como una de las agrupaciones musicales más importantes de México y América Latina: “La serie debe comenzar desde el nacimiento del grupo hasta el día de hoy. Tiene que ser una especie de reportaje, una historia basada en la realidad, de cuáles fueron nuestras primeras grabaciones y lo que vino después, hay mucho que contar”, comentó Arturo Ortiz. El fundador y percusionista de la Sonora Santanera, comentó que el guión se está escribiendo: “No sabemos si se hará en una o dos temporadas, eso depende de quienes vayan a elaborarla, nosotros sólo nos vamos a poner a la disposición de los productores”, indicó el músico sin mencionar, por ahora, el nombre de la cadena televisiva que la llevará a cabo. “Antes, el espectáculo era muy diferente. Nosotros, que tenemos muchos años en esto, hemos visto cómo han cambiado las modas, los grupos y los artistas. Lamentablemente, hemos visto nacer y morir a muchas agrupaciones y cantantes.

“Para orgullo nuestro, le damos gracias a Dios que nos seguimos manteniendo en el gusto de la gente y ahora con los jóvenes, porque muchos de ellos, se han interesado por nuestra música. Todo eso es lo que vamos a contar en la bioserie”, adelantó.

MY CHEMICAL ROMANCE ANUNCIA SU REGRESO

My Chemical Romance está de regreso en la escena musical para un concierto tras 6 años de haberse desintegrado. La banda de New Jersey se presentarán el próximo 20 de diciembre en el Shrine Expo Hall de los Ángeles.