La CFE y la carabina de Ambrosio

Todo un servicio temporalero es el que presta la CFE a los usuarios de Veracruz y del país, porque si hay lluvia ¡Se va la luz! Si hay “norte” ¡Se va la luz! Y ni quien diga esta boca es mía en la rechingada Comisión Federal de Electricidad, ahí se puede uno quedar marcando el número para reportar averías en la “Empresa de Calidad Mundial” y ¡Ahí te secas o te salen telarañas! ¡Jamás contestan! Y los daños que se causan por la ineficiencia de la CFE ¡Ni quien responda por ellos! Pues además, si se les pone uno al brinco corre uno el peligro de que le inventen algún ilícito y ni Dios Padre le quita a uno todo el lío que se viene encima.

AYER SE VOLVIÓ A IR LA LUZ DE CINCO A OCHO P.M.

El jueves por la noche, buena parte de la zona metropolitana de Veracruz quedó en penumbras y si no que le pregunten a buena parte de los habitantes del Fraccionamiento Moderno y anexas, que como a las cinco de la tarde se fue la luz y nunca llegó. Me di cuenta de ello porque tenía que llevar a mi perra a unas vacunas que previamente se hizo la cita y mi gran cuatacha la veterinaria tuvo que hacer uso de la lámpara de su celular (yo sostenía el adminículo en lo que ella inyectaba a mi mascota) ¿El motivo? Su consultorio está en el Frac. Moderno y ¡Jamás llegó la luz, sino hasta las diez de la noche! Eso sí, me cuenta mi amiga que los recibos le han estado llegando carísimos. Pero, aquí la CFE no dice ni esta boca es mía, los consumidores debemos de aguantar vara, en lo que se nos dice que “todo en el país va bien”. Será el sereno, pues de haber ganado Meade o el imberbe de Anaya, incuestionablemente que la cosa estaría un poco más allá del caos, pero, lo que es en materia de la Comisión Federal de Electricidad ¡Sí que estamos más que jodidos y en franca retirada, cuanto retroceso!

ESTA CERTIFICADO POR LOS USUARIOS QUE LA CFE ES UNA EMPRESA CORRUPTA

Va siendo más que importante de que AMLO tome en cuenta la pésima participación de la CFE en materia de combate a la corrupción y en el incremento de la misma; pues bien es cierto de que el Presidente dijo que no aumentarían los energéticos y oficialmente no hay aumentos autorizados para la CFE, peeeroooo ¡Pasu madre (perdón por lo de “pasu”)! Nada más hay que ver y sentir lo duro de los incrementos en los recibos de la luz; lo peor de todo es que se siguen usando los mismos aparatos con la misma asiduidad, pero, a la rechingada Comisión Federal de Electricidad se le dio la gana cobrar más y ¡Más nos están cobrando! Además, con una pésima calidad en el servicio, pues solo hay que ver lo sucedido con el norte de hace dos días y ¡Zambomba! Qué eso también es corrupción y de la buena, porque la ineficiencia, ineficacia y brindar un pésimo servicio como el que da y sigue dando la CFE ¡Es CORRUPCIÓN y por la tanto, la CFE sigue siendo una paraestatal CORRUPTA, no hay vuelta de hoja ni hay que buscarle chichis a las hormigas! En cualquier país del Primer Mundo, con el que nos comparan cada vez que nos van a romper la madre con algún aumento ¡Este tipo de acciones que hace la CFE se pagan los daños! Pero aquí en México, ni yendo a bailar a Chalma se hace el milagro.

EL HUEVO MÁS CHICO O EL “ESE” MÁS GRANDE

Aquí estamos como aquel chiste de Polo Polo, con respecto a la gallina, cuando le reclama al Creador diciéndolo que o el huevo se lo hacía más chico o el fundillo más grande, pero que la cosa no podía seguir siendo como era en su caso. Así nosotros los consumidores cautivos de la CFE, debemos decirle a AMLO, que o nos rebaja la luz (como se hizo con los tabasqueños, ¡Sobre todo a los veracruzanos que tenemos de ribete a la bomba de tiempo de Laguna Verde!) o de plano que nos aumente el ingreso para poder disponer del dineral que debemos pagar por un servicio ¡Pésimo en todos los aspectos! Y en tanto no se haga esto, la CFE es y seguirá siendo una institución CORRUPTA que no encaja en el espíritu de la Cuarta Transformación ¿A poco no?

