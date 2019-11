En la opinión de…De buena fuente

LEGISLATIVOS

Con la adhesión de la diputada María Candelas Francisco Doce, creció el Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” que encabeza el legislador sureño Gonzalo Guízar Valladares.

María Candelas decidió integrarse al grupo legislativo de Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social (PES), al considerar que el diputado sostiene una postura clara y en favor de los intereses de los veracruzanos.

Con esa adhesión, el grupo de referencia cuenta hoy con tres elementos: Florencia Martinez Rivera, Gonzalo Guízar Valladares y María Candelas Francisco Doce

Guízar Valladares destaca que el grupo legislativo que encabeza tiene calidad, que es lo que están necesitando los veracruzanos y por ello invitó a más legisladores a sumarse al lado correcto de la historia.

La experiencia del diputado Gonzalo Guízar ha contribuido para mantener un equilibrio entre partidos y corrientes políticas al interior de la legislatura estatal.

El breve protocolo se dio en el Congreso del Estado, en las oficinas que ocupa el grupo legislativo.

TECNOLÓGICOS

Fuertes expectativas existen actualmente en Tecnológicos Nacionales de México, que integra al Sistema de Institutos Tecnológicos del país, en vísperas de la renovación en la dirección de cinco planteles, los más importantes a nivel nacional, entre los que se encuentra el Técnológico de Veracruz.

En ese sentido, Rafael Rodriguez Alcaide, delegado Sindical de la Sección 61 del SNTE, señala el interés y preocupación de la dirigencia nacional de su sindicato por el proceso que se avecina para renovar la dirección de los planteles: Roque en Celaya, Chihuahua I y Chihuahua II, en los de Mérida, Guaymas y el Tecnológico Nacional de México campus Veracruz, mejor conocido como Instituto Tecnológico de Veracruz.

Advierte que estarán vigilantes para que el proceso de elección de nuevos directores no se vaya a prestar a manipulaciones. En el caso concreto del puerto que se dejen de lado grillas y se elija a una persona académica, con amplio sentido moral de lo que es la función pública, para que no se trate de imponer a directores “reciclados”.

En el Tecnológico de Veracruz se registraron 38 aspirantes para ocupar la dirección de este plantel. De allí saldrá la terna para elegir al nuevo director este 15 de noviembre.

Confían en que se destierre de una vez por todas el dedazo, ya que la diferencia ahora es que por primera vez se lanza una convocatoria en donde podrán concursar las personas que consideren tener perfil para el cargo, no el favorito del director saliente que, no es un secreto, dejaba a su alfil para cuidarse la espaldas.

PARTIDA

El colega fotoperiodista de mil batallas, José Antonio Montenegro Godinez, partió este jueves al viaje sin retorno, aquejado por un mal renal que se complicó en las últimas semanas.

Montenegro, mejor conocido por sus amigos y por todo el gremio periodístico como “El Negro”, era originario de Tierra Blanca, pero había llegado al puerto de Veracruz desde joven para integrarse a la labor periodística como fotógrafo.

En las páginas de EL DICTAMEN plasmó sus primeras fotos en la labor periodística, y después recorrió otros medios: La Nación, El Universal de Veracruz, Comunicación Social del Ayuntamiento, hasta que volvió en la última etapa de su vida reporteril nuevamente al Decano de la Prensa Nacional, de donde se retiró para dedicarse a otras tareas en la Jurisdicción Sanitaria del puerto, hasta su deceso.

De carácter jocundo y ocurrente, incursionó hace algunos años como Rey del Carnaval de Veracruz, una nueva faceta en su vida que le dejó importantes satisfacciones.

A Montenegro en lo personal lo tratamos desde nuestros inicios en el quehacer periodístico hace poco más de tres décadas y coincidimos en este largo camino en varios frentes, el más cercano aquí en el centenario diario.

Hoy ha partido y deja un cúmulo de gratos recuerdos entre quienes le conocimos. Nuestras condolencias a su esposa e hijos. Descanse en Paz.

Correo electrónico: [email protected]

