En la opinión de…Buenos Días!

¡VAYA QUE SI ESTUVO BUENA LA LLUVIA!

La lluvia me arrulló el jueves en la madrugada, porque yo que padezco de insomnio, me dormí directo 8 horas seguidas. Cuando me desperté y vi que entraba luz por entre las cortinas, al ver el reloj, me sorprendí de ver que eran las siete de la madrugada. Pues por lo regular, a las cuatro horas de sueño me debo aventar unas tres horas a pupila fija, ya bien leyendo o viendo alguna película para volver a agarrar sueño.

LLOVIÓ, PERO NO COMO PARA QUE COLAPSARAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Pero, al salir de casa, me encontré con casi un cataclismo en las callase, tanto de Boca del Río, como Veracruz. Lo sucedido en la avenida Ejército Mexicano, a escasos 200 metros de Plaza Américas ¡Fue algo para documental! Miren que ahí siempre se anega, pero, lo de ayer no tuvo progenitora. Y años van y años vienen y ni quien meta mano a tan tremendo problema y eso que ese sitio es una de las zonas de una enorme plusvalía en el municipio. Lo mismo, pero claro, sin tanta tragedia, sucede en el bulevar Ávila Camacho, apenas pasando frente a Penacho de Indio, y eso que hay hasta una atarjea hecha sobre el concreto en el bule ¡Pero ni así! Apenas llueve tantito y ya hay una laguna formada ahí; no obstante se dijera la cantidad de lluvia fuera exagerada, estamos hablando de un lugar a unos seis metros de distancia de la playa, lo cual, explicaría la inundación si el mar hubiese subido de nivel, ¡Pero no!, sencilla y llanamente, las atarjeas deben de azolvadas y no hay nadie quien se preocupe por darles mantenimiento y ¡El agua de lluvia se estanca! Pero eso sí, CAB cobra caro y religiosamente el servicio.

EN VERACRUZ NO CANTAN MAL LAS RANCHERAS

En la ciudad de Veracruz, los de MAS, andan más o menos por ahí, cobrando y cortando servicios cuando no se le paga en tiempo y forma y el servicio pésimo. Habría que ver cómo destrozan las banquetas cuando pasan a cortar los servicios, pero jamás arreglan sus inconstitucionales desperfectos. En Guadalupe Victoria, entre Campero y Sánchez Tagle, se debió tratar del drenaje, pues se rompió, hace como 15 días en medio de la avenida, entre las calles señaladas y es la hora en que no pasan a pavimentar el tramo sin asfalto, pues dejaron pura tierra y lógicamente ya hay baches ¡Pero exigentes los señores para cobrar!

EVITEN ARROJAR BASURA A LA VÍA PÚBLICA

Claro, también hay que tomar en cuenta la manía de la población por echar la basura a la calle y finalmente esta tapa las entradas de los llamados “traga tormentas”, pero, también es muy cierto que las “obras” llevadas a cabo también dejan mucho que desear en cuanto a calidad del material respecta. Habría que ver la cantidad de dinero que se ha cobrado por la “infraestructura instalada” y ver si lo cobrado corresponde a lo construido, sobre todo en calidad.

¿ASÍ HAN DE SER LAS FACTURAS POR “ARREGLO” DE DICHA ALCANTARILLA?

Sobre el puente de la Cabeza Olmeca, yendo de hacia el aeropuerto, apenas pasando el distribuidor vial que lleva hacia Medellín, antes de entrar al distribuidor llamado “Cabeza Olmeca”, tomando hacia la derecha para entrar a Miguel Alemán (del otro lado del Bimbo), hay una atarjea que desde que construyeron ese distribuidor (hace como 18 años), la están arreglando ¡Y jamás queda de manera definitiva! Siempre está hundiéndose y siendo la causa de mil y una descompostura para los vehículos que ahí caen.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.