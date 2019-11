En la opinión de Buenos Días…

¿Y YO QUE CULPA TENGO? ¡NUNCA ME CONSULTARON, NI A MANO ALZADA!

¿Qué culpa tenemos los mexicanos de que Evo Morales lo hayan echado de su país a sugerencia de que el ejército de su país se sugiriera renunciar a su tercer mandato (que ya iba por el cuarto)? Incuestionablemente que suficiente dinero debe de tener ese cuate, en donde toda su familia, incluido su hermano Hugo, que ayer salió volando con rumbo a Miami. Y no creo ahí vaya a vivir de ilegal y lavatrastos en algún restaurante de cubanos o inmigrantes bolivianos ¡Noooo! Seguramente debe de contar algún “departamentito” de algunos millones de dólares, gracias a la posición que tuvo su hermano desde el 22 de enero del 2006, chambeando como Presidente de Bolivia desde ese día hasta el domingo pasado.

YA ERAMOS MUCHOS Y PARIÓ LA ABUELA

Si fue un buen o mal Presidente, los bolivianos sabrán y sabrán por qué lo sacaron de la Presidencia, sobre todo de que el rumor esta fuerte de que hizo fraude electoral, pues allá en Bolivia también se les “cayó el sistema” antes de terminar el conteo. Pero, de lo que si estoy seguro, de que también debe de aplicar ahí la austeridad bajo la cual estamos viviendo los mexicanos en general, porque incluso, el asilo político del que ahora hace uso el ahora ex presidente de Bolivia, no solo solicitó él, sino que fue el gobierno de México quien lo ofreció de manera oficiosa.

Y NO SERÁ PRECISAMENTE ARROZ Y FRIJOLES LO QUE COMERÁ EVO

En el país se han visto impactados un sinfín de mexicanos en función a los recortes que ha sufrido el presupuesto en general, como los niños con cáncer a los que les falta medicamento, así como científicos, y varios etcéteras incluidos, y AMLO mismo no hace uso de aviones oficiales por marcar la austeridad de su gobierno, pero ahora resulta que hasta un avión especial le mandaron a este cuate para que viniera de asilado. Lo cual será pagado con los impuestos de todos los mexicanos, de los cuales, hay muchos que estamos en desacuerdo (para el caso que nos van a hacer) con estos dispendiosos gastos. Que, con toda seguridad, no solo va a ser Evo Morales el asilado, sino una enorme cantidad de parásitos que lo vendrán “acompañándolo al exilio”. Con toda seguridad no lo van a enviar a alguna casa de interés social a vivir, sino mínimo algún depa en Las Lomas ¡Con todo pagado, a todo lujo!, pues nada de que se palpe la miseria. Ahí no habrá austeridad.

¡AY, DIOS MÍO!

Esto me remonta a 1973, cuando Echeverría “abrió” las puertas del país a una bola de chilenos parasitarios que venían con la viuda de Allende ¡Todos a vivir del erario, entiéndase de pura gorra café! Estuvieron aquí varios meses viviendo a toda leche y ¡Jamás quisieron trabajar, a pesar de que los pusieron en nómina! Finalmente se fueron por su voluntad a Cuba y de ahí a la entonces Alemania del Este ¡Gracias a Dios y al virgencita de Guadalupe! En tanto ¡Como jodieron la bola de mantenidos esos! Y Echeverría contentísimo de que México se “cubriera” de gloria ante el mundo. Que de pendejos no nos bajaban, pero, así lo quiso el mesiánico Presidente de entonces, así fue y así nos fue.

EL “NALGAPRONTISMO” ¡TODA UNA TRADICIÓN MEXICANA!

Pero no escarmentamos y ¡Va de nuez! Estamos más que jodidos, con un crecimiento económico cero, pero, eso sí ¡Todo el país es cama para los opulentos expulsados de otros países, con costo al pueblo de México! Ahora solo falta que corran a Maduro y al ya sempiterno Presidente de Nicaragua ¡Y también les de asilo México a estos sátrapas!

HUBIERA PEDIDO PRESTADO TANTITO EL AVIÓN PRESIDENCIAL QUE USABA

Incluso, Evo Morales tenía un avión, en el cual tuvo aquella experiencia en ser bajado en, Viena, Austria, el 3 de julio del 2013, porque Francia y Portugal no le dieron permiso de entrar al espacio aéreo de estas naciones por sospecha de traer a bordo a Edwar Snowden, ex agente de inteligencia de los EUA, desde Moscú, con rumbo a Ecuador, país que lo tenía asilado en su embajada en Londres. Muy bien pudo Evo pedir tantito prestado el avión para volar a otro lado y no precisamente a México, en donde los mexicas estamos bastante JODIDOS.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.