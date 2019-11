El “New Deal” de la cuarta transformación

Para contrarrestar los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos, el Franklin D. Roosevelt emprendió una política intervencionista la que llamó “Nuevo trato” (New deal). El programa se desarrolló entre 1933 y 1938 para dar trabajo a los más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una economía. De este plan salieron programas de asistencia social urgente, ayudas para el trabajo, apoyos a sectores agrícolas, etc. Lo más importante fueron las inversiones que realizó el gobierno. Los resultados económicos fueron moderados y aumentó el déficit público, pero la situación mejoró, aunque no logró abatir el desempleo.

Roosevelt cambió a su país mediante reformas profundas, como lo intenta el actual gobierno de nuestro país con el Plan Nacional de Infraestructura más ambicioso en la historia, en que se invertirán 42.000 millones de dólares en los próximos cinco años. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que la participación de la iniciativa privada será primordial en los 147 proyectos en obras de carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones, dando prioridad a aquellos que puedan comenzar el próximo mes.

Acelerando las inversiones se combate el estancamiento de la economía en los últimos tres trimestres y los síntomas de una recesión y se abona el camino al nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), pendiente de la aprobación del Congreso de Estados Unidos. Se prevé que en 2020 inicien 72 proyectos, como la ampliación del puerto de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, donde ya se construye una refinería de Petróleos Mexicanos; la expansión y remodelación de 17 aeropuertos, principalmente, del sur y sureste del país; el desarrollo de diversas carreteras en el Bajío; y una segunda autovía de doble entrada al norte de la capital. Entre 2021 y 2022 se estima que 41 obras más se sumarán al plan, y entre 2023 y 2024 otros 34 proyectos. Se anunció también que en enero próximo estarán listas las propuestas para dinamizar la infraestructura en energía y salud.

