Día Mundial de la Diabetes: ¿Cuánto cuidas lo que comes?

De acuerdo con el Atlas de la Diabetes 9ª Edición de la Federación Internacional de Diabetes, a nivel mundial 1 de cada 11 adultos (20-79 años) padece diabetes, es decir 463 millones de personas.

México ocupa el 5° lugar mundial de los países que tienen más número de personas con diabetes, con 12 millones de personas. Una cifra preocupante, si se consideran los altos niveles de obesidad que tiene el país y pensamos en otras enfermedades que derivan de una diabetes mal cuidada como las enfermedades renales.

Por todas las razones anteriores, es muy importante aprender a cómo bajar los niveles de azúcar de nuestra dieta de manera de prevenirla, o bien ya instalada, cuidarnos de manera efectiva.

María Teresa Onetto, Nutricionista del Departamento Nutrición, Diabetes y Metabolismo de la Pontifica Universidad Católica, enfatiza que:“Lo ideal es que la dieta de las personas con diabetes, se base en los parámetros de la Alimentación Saludable. Todas las personas deberíamos comer como las personas con diabetes, esto significa, tener horarios, comer en porciones, evitar grasas y azúcares, comer alimentos altos en fibra.

“Recomendamos que tengan una dieta lo más natural posible, y que el consumo de alimentos procesados como galletas, snacks, jugos, bebidas se haga con moderación. Recomendamos ciertos productos que contengan edulcorantes no calóricos, sin embargo, también les enseñamos que no porque un alimento diga que es light o diet, o contenga estevia en vez de azúcar, esto no significa que sea libre de carbohidratos. Por ejemplo: Las galletas sin azúcar, efectivamente no contienen azúcar, pero contienen carbohidratos que suben los niveles de azúcar en la sangre. No todo lo light, significa de libre consumo. Tenemos que fijarnos idealmente que el producto esté endulzado idealmente con tagatosa, sucralosa, estevia”.

¿Qué rol juegan los endulzantes no calóricos en la dieta de una persona con diabetes?

“Aportan sabor dulce a alimentos y preparaciones, sin tener calorías ni subir la glicemia . Es clave para el control de la diabetes, mantener óptimos niveles de glucosa en sangre, disminuir el peso corporal y evitar al máximo azúcar, miel, jugos de frutas, mermeladas. Gracias a los endulzantes, las personas con diabetes pueden adherir mejor a los planes nutricionales y al tratamiento. Es importante recalcar, que si a un niño le da diabetes a los 8 años, es imposible que pensemos que nunca va a ir a un cumpleaños donde generalmente hay muchos alimentos con azúcar ó nunca más va a comer un pedazo de torta. Los endulzantes no calóricos nos permiten que la alimentación sea más fácil de seguir y menos restrictiva, ya que se puede seguir disfrutando de los sabores dulces, pero sin los efectos que tiene el azúcar para las personas que padecen diabetes”, recalca la nutricionista.

Control Glucémico ¿Qué es?

Es el término que se refiere a la regulación de los niveles de glucosa en sangre. En las personas con diabetes, muchas de las complicaciones a largo plazo son el resultado de muchos años de niveles elevados glucosa en el torrente sanguíneo, lo que también se denomina hiperglicemia. Por tanto, en el cuidado de la diabetes un objetivo importante es un buen control glucémico.

Fuente: https://www.diabetesatlas.org/

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.