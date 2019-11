Trump ofrece ayuda tras asesinato de familia LeBarón

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, ofreció su ayuda a México y al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y dialogar sobre el ataque a la familia LeBarón en la frontera entre Sinaloa y Chihuahua.

“Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro. Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”.

Donald Trump, además fue enfático y dijo, “los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a otro ejército”.

El mandatario de la Unión Americana, aseveró que espera la llamada de López Obrador.

“Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, haga la GUERRA contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019