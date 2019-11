Obispo que investigaba casos de abuso sexual ahora es señalado

Un obispo nombrado por el papa Francisco para investigar la respuesta de la Iglesia Católica al abuso sexual por el clero en Buffalo, Nueva York, está acusado ahora de abuso sexual de un menor, le informó a la iglesia esta semana un abogado de la presunta víctima.

El abogado les informó a funcionarios católicos en Nueva Jersey que está preparando una demanda a nombre de su representado en la que éste dice que fue abusado por el ahora obispo de Brooklyn Nicholas DiMarzio a mediados de los setenta, cuando DiMarzio era un cura de parroquia en Jersey City.

DiMarzio dijo que la acusación es falsa.

“Me acabo de enterar de la acusación”, dijo el obispo en una declaración el martes a The Associated Press. “En mis 50 años de ministerio, nunca he cometido conducta ilegal ni inapropiada y niego enfáticamente esta acusación. Estoy confiado de que seré completamente vindicado”.

En una carta enviada el lunes a archidiócesis de Newark, Nueva Jersey, el abogado Mitchell Garabedian relata que Mark Matzek, de 56 años, dice que fue abusado sexualmente en reiteradas ocasiones por DiMarzio y otro sacerdote, el difunto reverendo Albert Mark, cuando era monaguillo en la iglesia St. Nicholas y estudiante en la Escuela St. Nicholas.

El mes pasado, el papa Francisco nombró a DiMarzio para que investigase la diócesis de Buffalo, donde el obispo Joseph Malone ha sido criticado por su manejo de un escándalo de abuso sexual que ha sacudido la diócesis y motivado llamados a su renuncia.

“La investigación de la diócesis de Buffalo por el obispo DiMarzio está mancillada por esas acusaciones”, dijo Garabedian en una entrevista con la AP. “Tiene que haber un investigador realmente neutral para determinar si el obispo Malone debe renunciar” y añadió que la investigación debe ser encabezada por una agencia del orden.

Adriana Rodriguez, secretaria de prensa de la diócesis de Brooklyn, dijo que DiMarzio completó su informe sobre la diócesis de Buffalo y se lo presentó al Vaticano. DiMarzio y Malone están en Roma para una visita programada de los obispos de Nueva York a la Santa Sede.

Garabedian dijo que la notificación que le envió a la archidiócesis de Newark describe las acusaciones de Matzek y el daño que éste presuntamente sufrió, al tiempo que demanda 20 millones de dólares en compensación.

Maria Margiotta, portavoz de la archidiócesis, dijo que recibió la carta de Garabedian y reportó las acusaciones a las agencias del orden.

Garabedian le dijo a la AP que planea presentar la demanda a nombre de Matzek el mes próximo, después que Nueva Jersey abra un período de dos años en el que víctimas de abuso sexual podrán presentar demandas sin importar el estatuto de limitaciones, que usualmente prescribe el período de tiempo en el que una presunta víctima puede presentar una demanda.

DiMarzio completó su examen de la diócesis de Buffalo, conocido como “visita apostólica”, el mes pasado. Dice que hizo tres viajes a la diócesis en siete días y entrevistó a casi 80 clérigos y feligreses.

Con información de Noticieros Televisa

