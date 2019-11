Despierta del coma hombre que fue incendiado en protestas de Hong Kong

Xinhua

Luego de más de 10 días en coma, el hombre de 57 años de edad que fue incendiado por un alborotador en Hong Kong ha despertado en un hospital. Pero, todavía extremadamente cansado, no pudo reconocer incluso a su hija, y encara un proceso doloroso y arduo de tratamiento y recuperación.

“Lo primero que me dijo (después de despertar) fue que ellos (los alborotadores) no tienen humanidad y que yo debería tener cuidado en la calle”, dijo su esposa a Xinhua hoy.

El hombre de apellido Lee fue empapado con un líquido inflamable e incendiado en un puente peatonal en Ma On Shan el 11 de noviembre, luego de una discusión con los alborotadores que destrozaban las instalaciones en una estación del metro.

“Estaba desconsolada y simplemente no podía aceptar el hecho”, indicó su esposa. “El es tan buena persona”.

Lágrimas rodaron por su rostro cuando vio a su esposo en el hospital el 11 de noviembre. No podía hablar. Antes de que Lee despertara, ella estuvo hablando y le dijo que no se rindiera aunque sabía que él no podía escucharla.

Aunque ya despertó, Lee no está en buena condición y no pudo incluso reconocer a su hija. “Sólo me reconoce a mi. Cuando una o dos personas entran a la habitación perece asustarse, como si alguien pudiera atacarlo”, explicó su esposa.

Después de dos operaciones de injerto de piel, Lee fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos al centro de quemados. La mayor parte de su cuerpo permanece con vendas y sus ojos, nariz y labios expuestos siguen cubiertos con cicatrices negras por las quemaduras.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.