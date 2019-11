Mijares recuerda la vez que no terminó el maratón de New York

Mijares utilizó su página de Facebook para recordar la vez en la que no terminó el Maratón de Nueva York, porque ni se inscribió. Y es que, gracias a la cuenta de memes “Memelas de Orizaba“, la divertida publicación de Mijares volvió a ser motivo de risas.

En la página de memes se compartió una captura de pantalla de cuando Mijares compartió que había asistido al Maratón de Nueva York. “Ayer en New York en el maratón que por cierto, no lo terminé, de hecho ni lo empecé porqueni me inscribí. Es más, ni me gusta correr”, se lee en la publicación.

Mijares desató las risas de sus fans y de sus no tan fans. En redes hicieron comentarios y muchos se compararon con la situación del artista.

Te dejamos el video original que Mijares compartió en 2018.

Ayer en New York en el #maraton q x cierto, no lo terminé, de hecho, ni lo empezé! xq ni me inscribí .Es mas, ni me gusta correr! Saludos! Excelente inicio de semana Posted by Mijares on Monday, November 5, 2018

