La verdadera identidad de “El Chapo Efron”

Recientemente el nombre de El Chapo Efron se popularizó en las redes sociales. Una persona sorprendió a todos con su gran parecido con El Chapo Guzmán y el actor Zac Efron, lo que provocó una serie de memes que hasta el momento no han parado.

-Mamá quien era el Chapo Efron ?

-Mi ídolo

-Que pasó con el?

-El se casó y tiene familia

-Y por qué sonríes mami?

-Porque si el es feliz yo también lo soy

*le muestra una foto*

-Oye,el es papi😳😍

*Se abre la puerta*

-Put your head in the Game a la verga pariente!!!#ChapoEfron pic.twitter.com/RzXXWoEVD6

— Six Ironside💀 (@ramonsitio) November 20, 2019