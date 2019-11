Influencers sufren: Instagram retira el número de “likes” de las fotos

Instagram por fin lo hizo y progresivamente ha eliminado el número de likes de las publicaciones de sus usuarios. Esto quiere decir que en un futuro no muy lejano no se podrán ver más el número de likes en una fotografía o video que se comparta en la red social.

Si bien esta decisión se tomó para que los usuarios se dejen de obsesionar con el número de corazones en una publicación, esto afecta directamente a los influencers, quienes obtienen sus ganancias mayormente de las marcas que los contratan para promocionar sus productos.

Y es que, a las empresas no les importa mucho el número de seguidores que un influencer tenga, sino el número de “likes” de las publicaciones, pues es el engagement que su producto puede llegar a tener.

En algunas partes de Estados Unidos, México, Japón e Italia ya se eliminaron los números. Será la semana del 11 al 17 de noviembre cuando se vea aplicado este cambio.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

— Instagram (@instagram) November 14, 2019