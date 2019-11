Remmy Valenzuela le restriega su éxito a Pati Chapoy

Al parecer Pati Chapoy se convirtió en el enemigo número 1 de Remmy Valenzuela, pues luego de su tajante salida del reality show La Academia causada aparentemente por la líder de Ventaneando, el cantante envió un contundente mensaje.

“A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra, ¿quién es? no sé quién es”, expresó Pati luego del primer concierto de La Academia, refiriéndose a Valenzuela. A esto, el cantante le respondió que no sabía “cuántos discos de Oro tenga Pati” y aseguró que estaba “pasada de moda”.

Con estas declaraciones Remmy aseguró su salida del programa y desde entonces no ha declarado nada oficial hasta ahora.

Con un video publicado el pasado jueves 21 de noviembre en donde se ve uno de sus conciertos lleno de asistentes, el cantante escribió “el muchachito ese del sombrero”, haciendo referencia a las palabras de Chapoy.

