Poncho Herrera habla de la boda de Dulce María

La semana pasada Dulce María y Paco Álvarez llegaron al altar en una ceremonia que pese a querer estar alejada de la prensa, se dio a conocer por todo el Internet. Si bien los ex RBD no pudieron acompañarla, algunos le han enviado mensajes de afecto.

Uno de ellos fue Alfonso Herrera, ex de la cantante y que se había dicho que no había sido invitado a la celebración. El actor aseguró que no estaba enterado de la fecha pero le mandó felicitaciones.

“Estoy filmando, estoy filmando ahorita en Guadalajara, nada más termino y me voy. ¿A poco ya, a poco ya? Pues bueno, todas las felicitaciones. No sabía que ya iba a suceder, pero todas las felicitaciones del mundo”, finalizó el actor, quien además le envió otras felicitaciones a Anahí por su embarazo.

