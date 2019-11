Miguel Segovia representa a Veracruz en ‘La Voz Kids’

Este segundo programa de audiciones del reality show, el adolescente logró entrar al equipo de Lucero.

Durante el segundo programa de audiciones de ‘La Voz Kids‘ el veracruzano Miguel Segovia logró girar la silla de la coach Lucero, y formará parte de su equipo en este reality show. El adolescente es originario del ejido Cuauhtémoc, Municipio de Jesús Carranza, Veracruz, y en exclusiva platicó con EL DICTAMEN sobre su experiencia en el concurso.

El adolescente de 13 años llegó al escenario de ‘La Voz Kids’ interpretando el tema “El Sube y Baja” del inigualable Piporro, con su voz logró hacer girar la silla de Lucero, con lo que fue suficiente para poder entrar a la siguiente etapa del concurso, “Muy contento porque me vieron en televisión toda mi familia, estoy muy emocionado, alegre, al día siguiente en la escuela me felicitaron ya que me vieron”, dijo Miguel Segovia.

Para la siguiente etapa del reality show Miguel Segovia compartió uno de los tips que le dio su coach Lucero, “Que le echara muchas ganas, que cantara bien y que no bailara tanto, que soy afinado”, reveló.

Además, el adolescente comentó que después de haber terminado el programa sigue teniendo contacto con algunos participantes de su equipo, “Siento mucho alegría, forme parte de este programa, estoy muy orgulloso de mi mismo, seguiré en la música”, informó.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.