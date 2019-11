Mia Rubín impacta con su angelical voz

View this post on Instagram

Siempre le he dicho a mis niñas lo afortunadas que son de haber descubierto su pasión desde muy pequeñas… Hay seres que llegan a adultos y jamás encuentran una pasión o no se atreven a intentarlo… Hay muchos que se sienten forzados a dedicarse a algo que no les apasiona y no se sienten plenos jamás… Cuando descubrimos sus talentos y sus sueños, decidimos apoyarlas y aconsejarlas para que nunca dejaran de prepararse y estudiar para desarrollar sus talentos y luchar por sus sueños… Las dos son artistas de nacimiento… AMAN el arte desde bebés!! Y estamos muy orgullosos de ellas!! Sabemos que volarán muy alto y nosotros estaremos SIEMPRE a su lado en su camino en la búsqueda de su felicidad!! A lo largo de sus carreras les hemos compartido sus pelis, sus doblajes, la participación de las dos en teatro y televisión porque sabemos que las han visto nacer y crecer… Aquí una muestra de lo que Mía a desarrollado a lo largo de su corta vida… Con orgullo y lágrimas de felicidad se los comparto… @miarubinlega haciendo lo que AMA con toda su alma… ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻✨✨✨✨✨ #illneverloveagain #AmoresEternos #Singer @ladygaga RECORRE PARA VER LOS DOS VÍDEOS ⬅️⬅️